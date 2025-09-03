え？ 公式じゃないの？ “ちいかわ”手描きアニメが驚愕のクオリティ！ アニメ『日常』OPを再現【野生のプロ】

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【手描きMAD】ちいかわのじょーじょーゆーじょー【日常OPパロ】』という、katakana(クマネコ)さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

日常の後期OPをちいかわでパロディしたものです。

巷で大人気のキャラクター“ちいかわ”の世界観をそのままに、アニメ『日常』の後期OP『ヒャダインのじょーじょーゆーじょー』を手書きMADで再現したこちらの動画。

あまりのクオリティの高さに、公式かと疑われるほどです。

キャラクターたちの愛らしい動きに注目！

左から うさぎ、ちいかわ、ハチワレ の“じょーじょーゆーじょー♪”あの有名なOPの動きに、「音なしでも何のアニメか分かる」という視聴者も。

初手から可愛すぎます。

仲が良さそうな3人のまさに“日常”が描かれる序盤は、ほのぼのしていてニコニコ動画では「かわいい」「可愛すぎるー！」のようなコメントで溢れ、視聴者を悶えさせます。

シーサー、モモンガ、くりまんじゅう、古本屋など、ゆかいな仲間たちも登場。

キャラクターごとに動きも繊細に描かれていて、目が忙しいです。

それぞれの表情豊かな場面カットも多く、見入ってしまう……。

あっ

……なんだ夢か。

細かい遊び心やこだわりが詰まったこちらの手書きMAD、驚きのクオリティとキャラクターたちの魅力は動画でぜひご確認ください！

視聴者コメント