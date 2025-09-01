「パーソルカメラ」制作の裏側に迫る

「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeチャンネルでは、パ・リーグのタイトルパートナーであるパーソルホールディングスが企画したドキュメンタリー「パーソルカメラ」を公開している。30台以上の定点カメラで球団スタッフの仕事に迫るシリーズで、2024年の公開以来、累計再生数は100万回を超えている。今回は「パーソルカメラ」がどのように制作されているのか、撮影の裏側に密着した。

撮影日程は4日間。ロッテのMD・コンセッション部の吉井武蔵志さん、ブランド統括部の奈良林希さん、法人営業部の松本明さんを取り上げる取材に密着した。

初日は球場を下見し、デスクや会議室の位置、動線を確認。表情や仕草を逃さないよう、同僚とのやり取りまで想定してカメラの設置場所を選定。2日目は約30台のカメラの設置と並行してインタビューを実施。入社経緯や業務内容、仕事にかける想いなどを、それぞれ約1時間にわたりヒアリングを重ねた。

そして3日目はいよいよ試合日の一日を撮影。定点カメラに加え、取材対象者がスタジアム周辺やコンコースを見回るときはハンディカメラで帯同。主催試合がない4日目は、試合日とは異なる業務の様子や、スタジアム周辺の雰囲気などの雑観カットを撮影し、4日間の撮影を終えた。

制作陣が語る「パーソルカメラ」の魅力

撮影後は公開に至るまでのプロセスに多くの時間が費やされる。企画発案者のパーソルホールディングス・北爪直果さん、制作を担うVision1の大住佑介さん（プロデューサー）、中山宙さん（演出・撮影・編集・音楽／音効）、OriVEの折笠慶輔さん（撮影・編集）が制作の舞台裏を語った。

発案者の北爪さんは「スポンサーとして、ファンの皆さんが普段入れないような場所の映像を届けることができたら、スポンサーとファン、みんなで一緒にパ・リーグを応援しているという空気ができると思い、球団スタッフの裏側に密着する企画を考えました」と発端となった思いを明かす。

大住さんは「30台以上のカメラで、例えば1日10時間撮影するとしたら、2日で600時間。さらにインタビューなども撮影しているので、かなりの量の素材が集まります」と編集作業の大変さを語った。定点カメラを置いたことで意外なものが撮れたり、カメラの前に物が置かれた影響で何も映らなかったこともあるという。

中山さんが「球団職員の仕事って、そのチームの勝ち負けや天候によって予定していたイベントができたりできなかったり。自分の力ではどうしようもないことに翻ろうされるというのを改めて実感しました」と話すと、折笠さんは「仕事をするうえで、何を一番大事にして働いていらっしゃるのかを感じられる瞬間を探していますね」と撮影で意識している点を語った。

「パーソルカメラ」の魅力について、北爪さんは「球団で働くって聞くと、すごくキラキラしているように思いますけど、実際はそんなことばかりでもないというか。リアルなところが見られるのはいいところかなと思っています」と強調する。大住さんも「スター選手が出てきて、明るく楽しくプレーしている。そんな動画がたくさんあるなかで、全く違う色のコンテンツは存在意義があると思っています。実直に働く人たちがパ・リーグを支えているんだよと。観る人に共感してもらえるような動画を目指したいですね」と意気込む。

球団スタッフの仕事に30台以上のカメラが迫るドキュメンタリー。選手を支える職業や球場を盛り上げる業務など、普段は見えない舞台裏を映し出す「パーソルカメラ」は、情熱を持ったスタッフにより丹念につくりあげられていく。（「パ・リーグインサイト」高橋優奈）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）