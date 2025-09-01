35歳・おかもとまり、衝撃の“手ブラ”グラビア 大胆ランジェリーカットも
元ものまね芸人で現クリエイターのおかもとまり（35）が、1日発売の『週刊プレイボーイ』37号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】きわどく大胆に美ボディを披露した披露したおかもとまり
おかもとは、1989年12月13日生まれ、群馬県出身。「かわいすぎる女芸人」としてグラビアデビューし、広末涼子のモノマネで一世を風靡。現在は、子育てをしながら、SNSや講演会、絵本や映画制作などを中心にプロデュース業にも積極的に取り組んでいる。
今回のグラビアでは、大胆な手ブラカットや、ランジェリーカットにも挑戦している。
なお同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには溝端葵、ほか渡邊渚、花城奈央、美澄衿依、鷲見友美ジェナ、永遠縁もあが登場する。
【写真】きわどく大胆に美ボディを披露した披露したおかもとまり
おかもとは、1989年12月13日生まれ、群馬県出身。「かわいすぎる女芸人」としてグラビアデビューし、広末涼子のモノマネで一世を風靡。現在は、子育てをしながら、SNSや講演会、絵本や映画制作などを中心にプロデュース業にも積極的に取り組んでいる。
今回のグラビアでは、大胆な手ブラカットや、ランジェリーカットにも挑戦している。
なお同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには溝端葵、ほか渡邊渚、花城奈央、美澄衿依、鷲見友美ジェナ、永遠縁もあが登場する。