º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡Ö´üÂÔ³°¤ì¡×¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¹óÉ¾¤Îµç¾õ¤Ë¡Ö¾Ã¤¨¤¿Å·ºÍ¤Ë¤Ê¤ë¡×¹â¤Þ¤ë¼ºË¾´¶
¡¡8·î26Æü¡¢MLB¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤ËÄ©¤ó¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï±¦¸ª¤Î¡È¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¡É¤Ç4·î16Æü¤Ë15Æü´Ö¤ÎIL¡ÊÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ËÆþ¤ê¤ò¤·¡¢6·î20Æü¤Ë¤Ï60Æü´Ö¤ÎIL¤Ë°Ü¹Ô¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»±²¼¤Î3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥³¥á¥Ã¥Ä¤Ç8·î¤«¤éÄ´À°ÅÐÈÄ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë8·î26Æü¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢4²ó¤òÅê¤²¤¤ì¤º3¼ºÅÀ¹ßÈÄ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎºÊÀâ¡É¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡¢ÏÂÉþ¤¬»÷¹ç¤¦Æü·Ï¤ÎÈþ¿ÍºÊ
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁ°¤ÎÉüµ¢¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¡×
¡Ö8·î14Æü¡¢1²óÌÜ¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤Ï2²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£Â³¤¯8·î20Æü¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢3²ó3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤êË§¤·¤¯¤Ê¤¤À®ÀÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢2²óÌÜ¤ÎÅÐÈÄ»þ¤ÏºÇÂ®157.4¥¥í¡¢3²óÌÜ¤Î»þ¤Ï159.0¥¥í¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µå°Ò¤ÏÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÌîµåÀìÌç»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ»ï¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ï¡Ô10·î¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤Ëµ¿Ìä¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¡¢¸·¤·¤¤¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØThe Sporting News¡Ù¤«¤é¤â¡¢¡Ô¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ¡Ô¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁ°¤ËMLB¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Õ¡Ô¥ë¡¼¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´üÂÔ³°¤ì¡Õ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤Ï¡¢10·î¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤À¡£¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆ±¤¸¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤È¤Ï°ã¤¤¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¡È¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î¤¿¤á¡¢ÂÎ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤Î²±Â¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«¿È¤¬Ë¾¤ó¤ÀMLB¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÏÁª¼ê¤ò¸«ÀÚ¤ë¤Î¤âÁá¤¤¡£¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÀìÌç»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¡Õ¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ªÄ´»Ò¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤º´¡¹ÌÚ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿5Ç¯´Ö¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¼é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Åê¼ê¤¬¡¢MLB¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô²¿¤â¤«¤â´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¡© ËÜ¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âMLB¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤º¤Ã¤È¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Çº¬ËÜ¤òÃ¡¤Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡Õ
¡Ô¼ÂºÝ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤É¤³¤í¤«¹â¹»»þÂå¤«¤éº£¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¾Ã¤¨¤¿Å·ºÍ¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Õ
¡¡¤È¡¢¿Éíå¤ÊÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¸«ÀÚ¤ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÁ°¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£