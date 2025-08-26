BTSのVさんが始球式のために来場

【MLB】ドジャース - レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

アジアのスター同士の競演に試合前から大盛り上がりとなった。世界的人気を誇る韓国の人気アイドルグループ「BTS」のVさんが25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムに来場。試合前に大谷翔平投手と握手を交わし、ファンも「まさに夢のコラボ」「眼福すぎる」と大盛り上がりとなった。

Vさんは「テテ」という愛称で知られ、始球式を行う予定。ドジャースのユニホーム姿でベンチへ登場すると、大谷翔平もベンチ裏から登場してハグ。笑顔で写真を撮影した。

その後は韓国にルーツを持つトミー・エドマン内野手とも会話を交わし、打撃練習を見学。タイラー・グラスノー投手からボールの握りを教わる光景も見られた。MLB公式X（旧ツイッター）は、試合前のドジャースタジアムの様子を動画で投稿「ドジャースタジアムの外に並ぶ、Vの今夜の始球式のための列」と文面を添え、その人気ぶりを伝えた。

大谷とVさんという米国でも絶大な人気を誇るアジアのスター同士のツーショットに「いいツーショット」「まさに夢のコラボ。大谷選手とVのツーショット、豪華すぎて鳥肌です」「179センチが小さく見える」「泣けます……推しが推しが、大好きなふたりが。手が震える、身体が震える。パニックです」「どっちもイケメンだなぁ」「大谷翔平さんの優しい表情とスマートな振る舞いにうっとりします」」「V × 大谷翔平とか世界線バグってる」「伝説級コラボ爆誕」などのコメントが相次いだ。（Full-Count編集部）