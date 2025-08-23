この記事は2025年7月8日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ポケット型Wi-FiやモバイルWi-Fiは、外出先などでWi-Fiがない環境でもスマホのデータ容量を気にせずにインターネットが使える便利なアイテムですよね。

しかし、使えるデータ容量や通信速度などは提供するサービスによって異なるため、自分のニーズに合ったポケット型Wi-Fiを選びたいもの。

そこで今回は、契約不要でリチャージ式でどこでも使えるUSB型のスティックWi-Fiを紹介します。

「契約不要」「月額費用不要」「バッテリーレス」のUSB型スティックWi-Fi「ecoco stick wifi TD10」

株式会社Lieferant（リーフラント）の「ecoco stick wifi TD10」は、契約不要で購入後、受け取った瞬間から利用できるUSB型スティックWi-Fiです。

月額料金はなく、ギガをチャージして使うプリペイド式で、チャージしたデータは1年間有効なので、「頻繁に使わないけど、必要なときだけ使いたい」という方にもオススメ。また、急にギガが足りなくなった時も24時間365日おかわりができるので安心して利用できますよ。

「ecoco stick wifi TD10」はバッテリーレスの給電式なので、バッテリーの熱膨張や発火の心配もなく、耐久温度は−25〜65℃と耐寒性と耐熱性も備えています。

一般的なモバイルルーターの耐久年数は約3年とされていますが、「ecoco stick wifi TD10」の耐久年数は約5年と長く使用することができるのも特長。

商品重量は35gと軽量で、大きさも手のひらサイズなので、持ち運びにも便利です。

国内主要3キャリアの通信から最適な電波を自動でキャッチ。給電式でどこでも利用可能なのも◎

「ecoco stick wifi TD10」は、Vsim搭載で国内3大キャリアの通信が利用可能。端末を利用する地点で一番電波強度の高い回線を自動でキャッチして接続するので、どこにいても安定した通信が利用できます。

また、「ecoco stick wifi TD10」1台で海外でも通信が利用できるのも嬉しいポイントです。

給電式の「ecoco stick wifi TD10」は、パソコンやACアダプター、モバイルバッテリー以外にも車のシガーソケットやUSB端子に挿して利用することが可能。カーWi-Fiとして車でWi-Fiを利用する際にも便利です。

また、最大8台まで同時接続ができるので、家族や友達と共有して使うことができ、無料の公式アプリでギガ残量をチェックすることができるのも◎。

ポケット型Wi-Fiの導入を検討されている方は、通信速度も快適でさまざまなシーンで大活躍する「ecoco stick wifi TD10」をチェックしてみてください！

