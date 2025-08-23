¡ÖNintendo Switch 2¡×¡ÖPowerShot V1¡×¤Ê¤É¡¢2025Ç¯²¼È¾´ü¥Ò¥Ã¥È³Î¼Â¤ÊºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È10Áª¤òÀìÌç²È¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª
¡ÖNintendo Switch 2¡×¡ÖPowerShot V1¡×¡ÖQobuz Connect¡×¤Ê¤É¡¢2025Ç¯²¼È¾´ü¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Ç¥Ò¥Ã¥È³Î¼Â¤Ê10¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀìÌç²È¤¬Å°Äì²òÀâ¡£
¡Ú»ä¤¿¤Á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Û
¢£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÅòÀõ¸²¿Í¤µ¤ó
PC¡õAV¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¼´¤ËËÜ»ï¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¾ÇÞÂÎ¤Ë´ó¹Æ¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥²¡¼¥à¤Îµ»ö¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡£
¢£¥«¡¼IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²ñÅÄ È¥¤µ¤ó
¼«Æ°¼ÖÀìÌç»ï¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¤³¤Ê¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ò¼´¤Ë¿·À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼èºà¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤¹¤ë¡£
¢£AVÉ¾ÏÀ²È¡¦Æ£¸¶ÍÛÍ´¤µ¤ó
¿·Ê¹µ¼Ô¡¢ÀìÌç»ïÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤ä¿·À½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢Åª³Î¤ÊÉ¾ÏÀ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚNintendo Switch 2¡Û2025Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï1500ËüÂæ¡ª¡Ê¢¨1¡Ë ÅöÌÌ¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÉÊÇö¤¬Â³¤¸«¹þ¤ß
Ç¤Å·Æ²
Nintendo Switch 2
4Ëü9980±ß¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë
Á°¥â¥Ç¥ëÈ¯Çä¤«¤é8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡£7.9¥¤¥ó¥Á¤Î¹âÀººÙ¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È256GBÂçÍÆÎÌ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ÎÅëºÜ¤Ê¤ÉÏÃÂê¤¬ËÉÙ¤À¡£6·î5Æü¤ËÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æþ¼ê¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´À¤³¦¤Ç¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ò1500ËüÂæ¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨1¡§Ç¤Å·Æ² 3·î´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ¤è¤ê
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡ÛSwitch¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤ÎÏ¢º¿¤ÇÂ¨Çã¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â³½Ð!?
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¤Å·Æ²À½ÉÊ¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¡ÈÇã¤Ã¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥²¡¼¥à¤¬Â¿¤¯¡È¼þ°Ï¤¬Çã¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤âÇã¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦Ï¢º¿¤Ç¡¢Â¨Çã¤¤¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤½¤¦¡×¡Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥é¥¤¥¿¡¼ÅòÀõ¸²¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡ÚOPSODIS 1¡Û¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç100Ëü±ß¤ÎÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·»Ù±çÁí³Û9²¯Ä¶¤¨
¼¯Åç
OPSODIS 1
7Ëü4800±ß
¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÎË×Æþ´¶¤È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¤Î3D¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÎ©ÂÎ²»¶Á¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Î¼¯Åç¤¬³«È¯¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó1Ç¯¤Ç»Ù±çÁí³Û9.2²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»Ù±ç¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¢¨2¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï½ªÎ»¡£½ªÎ»¸å¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤ÏÌ¤Äê
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡Û²»¶Á¤Î¥×¥í¤¬³«È¯¤·¤¿3D²»¶Á¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë
¡ÖÂ¿¤¯¤Î²»¶Á»ÜÀß¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼¯Åç¤¬¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³«È¯¡£²»¼ÁÌÌ¤ÎÂÅ¶¨¤òÇÓ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÅö´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¡£¸½ºßÈ¯Á÷¤Þ¤ÇÌó1Ç¯ÂÔ¤Á¤À¤±¤Ë¡¢Áá´ü¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ë´üÂÔ¡×¡ÊAVÉ¾ÏÀ²È¡¦Æ£¸¶ÍÛÍ´¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë·ì°µ·×¡ÛÁ°¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤ÙÆ±»þ´ü¤ÎÈÎÇä¿ô¤ÏÌó10ÇÜ¡ª ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Ï100ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä
¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
HUAWEI WATCH D2 ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë·ì°µ·×
¼ÂÇä²Á³Ê6Ëü280±ß
ÆüÃæ¤ÈÌë´Ö¡Ê¢¨3¡Ë¤Ë¼«Æ°¤Ç·ì°µ¤òÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ê¡¢¼«Æ°·ì°µ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£ÆâÂ¢¤¹¤ë·ì°µ·×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅµ¡´ïÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÇ§À¤Î¹â¤¤1.82·¿¤ÎÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÁõÈ÷¡£
¢¨3¡§Ìë´Ö¤Î¼«Æ°Â¬Äê¤Ï°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÌ¤¼èÆÀ
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡Û¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡õ´ÊÃ±¤Ë·ì°µÂ¬Äê¤¬¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡¦ÁõÃå´¶¤È¤â¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÂ¬ÄêÀºÅÙ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿°ìÂæ¡£¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç1²¯6000Ëü±ß°Ê¾å¤ò½¸¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç110ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÄêÈÖ²½¤·¤½¤¦¡×¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦°æ¾å ¹¸¤µ¤ó¡Ë
¡ÚPowerShot V1¡Û4·î¤ÎÈ¯Çä¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÃíÊ¸¤¬»¦Åþ
¥¥ä¥Î¥ó
PowerShot V1
¼ÂÇä²Á³Ê14Ëü8500±ß
¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÆ°²è¡¦ÀÅ»ß²è»£±Æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥³¥ó¥Ç¥¸¡£Âç·¿¤Î1.4·¿CMOS¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â²è¼Á¡¦¹â´¶ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£È¯É½¸å¡¢¥«¥á¥é¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Ö¥í¥¬¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢È¯ÇäÆüÁ°¤ËÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡ÛËÜ³Ê±ÇÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤¿¤Á¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë
¡ÖVlog¤ò¸ø³«¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¥¹¥Þ¥Û»£±Æ¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÆ°²è»£±Æ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ËÜµ¡¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÅòÀõ¸²¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¼¡À¤Âå¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÛÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇäÊ¬¤ÏÈ¯ÇäÆüÁ°¤Ë´°Çä¤·Ç¯Æâ5000Âæ°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¤òÌÜ»Ø¤¹
¥è¥·¥Î¥Ñ¥ï¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó
YOSHINO B1200 SST
Ä¾ÈÎ²Á³Ê10Ëü9900±ß
¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤1kWh¡Ê1000Wh¡ËÂÓ¤ÎÍÆÎÌ¤ò¡¢À¤³¦ºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£½¾Íè¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤¬¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¿¶ËÄã²¹´Ä¶¤ä²á¹ó¤Ê»ÈÍÑ¾ò·ï¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Á°À½ÉÊÈæ5ÇÜ¤Î¿ôÎÌ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡Û¡È¥Ý¥¿ÅÅ¡É¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«À¤³¦ºÇ¾®¤Î1kWh¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡Ö¹â²¹´Ä¶²¼¤Ç¤âÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢²Æ¾ì¤Î°·¤¤¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£Àè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇäÊ¬¤¬´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´û¤ËÃíÌÜÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤Ç¤¹¡×¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦°æ¾å ¹¸¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëAI¡ÛÀ¸À®AI¼çÍ×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬ËÜ¹ø¤ò¾å¤²¤¤¤è¤¤¤èÀ®Ä¹´ü¤ËÆÍÆþ¡ª
¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤äÆÈÁÏÅª¤ÊÊ¸¾ÏÀ¸À®¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë
OpenAI
ChatGPT
¹âÅÙ¤Ê¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤òÈ÷¤¨¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐÏÃ¤¬²ÄÇ½¤ÊAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡£Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢¶µ°é¡¦°åÎÅ¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PDF¤äWeb¥Ú¡¼¥¸¤òÅý¹ç¤·Í×Ìó¤ä¼ÁÌä±þÅú¤Ç¤¤ë
NotebookLM
PDF¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¥Æ¥¥¹¥È¡¢²»À¼¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·Á¼°¤Î»ñÎÁ¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢AI¤¬¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤ÆÍ×Ìó¤äÊ¬ÀÏ¡£¾ðÊóÀ°Íý¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢³Ø½¬¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥ÛÈÇ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó±ÜÍ÷¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤â¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éAIµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë
Apple
Apple Intelligence
¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼½Å»ë¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¡¢Siri¤Î¶¯²½¡¢¥á¡¼¥ëÍ×Ìó¡¢ChatGPTÏ¢·È¡¢²èÁüÀ¸À®¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¡£ÄÌÃÎ¤ÎÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤äSafari¤ÎÍ×Ìóµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¡¢Æ±¼ÒÀ½ÉÊ¤È¤ÎÅý¹çÀ¤¬¹â¤¤¡£
Word¤äExcel¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç»Å»ö¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë
Microsoft
Copilot
²ñÏÃ·¿AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡£Microsoft 365¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¡¢Word¤äExcel¤Ê¤É¤Ç¤Îºî¶È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¡£¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÆÃ²½¤·¡¢Ê¸½ñºîÀ®¡¦¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡¦¥á¡¼¥ëÍ×Ìó¤¬²ÄÇ½¤À¡£
Ä¹Ê¸½èÍý¤ä¿äÏÀÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾åGoogle¤Îµ¡Ç½¤È¤ÎÏ¢·È¤â¡ý
Gemini
¥Æ¥¥¹¥È¡¦²èÁü¡¦²»À¼¡¦Æ°²è¤òÅý¹çÅª¤Ë½èÍý²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëAI¡£ºÇ¿·ÈÇ¤Ç¤Ï¿äÏÀÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ê£»¨¤ÊÌäÂê²ò·è¤äÁÏÂ¤Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ¸À®¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡Û±ÇÁüÀ¸À®¤ä¾ðÊóÀ°Íý¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯
¡ÖóÕÌÀ´ü¤«¤éÀ®Ä¹´ü¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¼ÂÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¡£ChatGPT¤Î ¡ØSora¡Ù¡¢Gemini¤Î¡ØVeo¡Ù¡¢Notebook LM¤Î¡Ø²»À¼³µÍ×¡Ù¤Ê¤É¡¢Æ°²è¤ä²»À¼¤ÎÀ¸À®µ¡Ç½¤â½ÐÂ·¤¤¡¢ÍÑÅÓ¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦°æ¾å ¹¸¤µ¤ó¡Ë
¤¤¤Þ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤âÀ¸À®AI¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë»þÂå
TVS REGZA
4K Mini LED±Õ¾½¥ì¥°¥¶ Z770R¥·¥ê¡¼¥º
¼ÂÇä²Á³Ê24Ëü2000±ß¡Ê55V·¿¡Ë
À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ì¥°¥¶ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤òÅëºÜ¡£AI¤ÈÂÐÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤¿¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥¹¥¹¥áºîÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¡¢²»À¼¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡Ûº£¸å5Ç¯´Ö¤Ç400¡óÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹
Bango
Ê£¿ô¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ì³ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡£Æ°²èÇÛ¿®¡¢²»³Ú¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ê¤É¤òÅý¹çÅª¤Ë·ÀÌó¡¦´ÉÍý¤Ç¤¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î´ÊÁÇ²½¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤¬Æ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡Û²¤ÊÆ¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÎÉáµÚ¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê
¡ÖÆü¡¹Áý¤¨Â³¤±¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡£²ÃÆþ¼Ô¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ì¸µÅª¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¢´ÉÍý¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÉÍý¤ËÈ¼¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡È5Ç¯¤Ç400¡óÀ®Ä¹¡É¤ÎÌÜÉ¸¤âÇ¼ÆÀ¡×¡Ê¥«¡¼IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²ñÅÄ È¥¤µ¤ó¡Ë
¡ÚPebblebee¡ÛiOS/AndroidÁÐÊý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÈÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤òÁÀ¤¦
¥½¡¼¥¹¥Í¥¯¥¹¥È
Pebblebee
Ä¾ÈÎ²Á³Ê4980±ß
Apple¤Î¡ÖÃµ¤¹¡×¤ÈGoogle¤Î¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÃµ¤¹¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¿¥°¡£¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¡×¡Ö¥«¡¼¥É·¿¡×¡Ö¥¿¥°·¿¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¼è¤ê¤Ä¤±¤ë¥â¥Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â½¼ÅÅ¼°¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç8¡Á18¤«·î¡Ê·Á¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ë¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡Û¡È¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤¹¡ÉÊØÍø¤µ¤ò¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë
¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥ª¥Ã¥Á¤¬ÉáµÚ¤·¡È¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤¹¡Éµ¡Ç½¤ÎÊØÍø¤µ¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤ê¡¢¤½¤ì¤òÂ¾¤Î»ýÊª¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¿¥°¡£iOS¡¢AndroidÎ¾ÂÐ±þ¤ÎËÜµ¡¤Ê¤é¡¢OS¤òÊÑ¤¨¤ëµ¡¼ïÊÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÅòÀõ¸²¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡ÚQobuz Connect¡Û¹â²»¼Á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤¤Î²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¿·µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ç¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë
Qobuz
Qobuz Connect
Qobuz¥¢¥×¥ê¤«¤éÂÐ±þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤ØÄ¾ÀÜ²»³Ú¤òºÆÀ¸¡¦Áàºî¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡£Wi-Fi·ÐÍ³¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥¾¡¦¥í¥¹¥ì¥¹ºÆÀ¸¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Qobuz¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÐ±þµ¡´ï¤âÁý²Ã¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª»Ô¾ì¤â³èÀ²½¤·¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡ÛQobuz Connect¤ÎÅÐ¾ì¤Ç²»³Ú¥µ¥Ö¥¹¥¯»Ô¾ì¤¬³èÀ²½
¡ÖQobuz¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ØQobuzConnect¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¥°¥ó¤È¥¢¥Ã¥×¡£ÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤âÂ³¡¹¤ÈÁý¤¨¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ïº£¸å³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊAVÉ¾ÏÀ²È¡¦Æ£¸¶ÍÛÍ´¤µ¤ó¡Ë
