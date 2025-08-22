番組史上初の大波乱！長嶋一茂、サバンナ高橋の進行に不満を爆発させ途中退場「俺は帰る!!」

本日8月22日（金）の『ザワつく！金曜日』では、「絶対ダマされないぞ！緊急！特殊詐欺2時間スペシャル！」と題した特別企画が放送される。

そのクイズ企画にて、長嶋一茂がサバンナ・高橋茂雄の進行に納得がいかず、収録から逃亡する大ハプニングがぼっ発する。

【映像】『ザワつく！金曜日』で約1000人に調査した究極の2択！夏に食べたいフルーツ対決“すいかVSメロン”

2024年の『ザワつく！大晦日』で、特殊詐欺に遭ったことを激白した高嶋ちさ子。今回の放送では、その詐欺の裏側では何が起きていたのか、元特殊詐欺犯が徹底解説。驚きの手口、詐欺グループの実態を暴露する。

また番組では、クイズ形式で詐欺手口を学ぶ企画も展開。パリ五輪金メダリストやフリーアナウンサーなど有名人が遭遇した詐欺被害を取り上げるほか、近年多発している“ロマンス詐欺の巧妙テクニック”にもスポットを当てる。

そんなロマンス詐欺に関するクイズで、番組史上初の大ハプニングがぼっ発。

サバンナ・高橋の進行に納得がいかなかった一茂が不満を爆発させ、「ちょっと待ってそれは変だよ！俺はもう帰る！」と席を立ち、マイクもすべて外してスタジオから逃亡してしまったのだ。突然の途中退場に、スタジオのメンバーはあ然とする。

退出する一茂。真ん中の席がぽっかり空いてしまった光景を見ながら、石原良純＆ちさ子が絶妙な一言を…！

いったい何が起こったのか？ 大爆笑の顛末に注目だ。