大人気「ピオヌンナル」ヌビバッグにスヌーピーデザインが登場！阪急うめだ本店＆オンラインで特別販売
韓国伝統素材「ヌビ」を使った洗えるバッグで話題の「pionunnal(ピオヌンナル)」が、2025年8月20日(水)から26日(火)まで、阪急うめだ本店でポップアップストア「Playful！pionunnal World」を開催！大好評開催中の「うめだスヌーピーフェスティバル」にあわせて、PEANUTS誕生75周年を記念したコラボレーション製品も限定販売される。
■話題の“洗えるママバッグ”がPEANUTSとコラボ！
軽くて丈夫、そして洗えるという機能性で、ママたちの間で「革命的！」と話題となったピオヌンナルのバッグ。発売のたびに即完売、ポップアップも大盛況と、ママバッグ界に新たな旋風を巻き起こしている。
そんなピオヌンナルが今回に手がけたのは、75周年を迎えるPEANUTSとのコラボレーション。コミックから厳選した遊び心あふれるシーンを刺しゅうでデザインし、ブランドテーマ"Playful"とスヌーピーの世界観が見事にマッチ。遊び心あふれる全8種類のバッグを展開している。ここからは、それぞれのデザインを見ていこう。
■特別感たっぷり！「GARDEN」は内側まで宝箱のような可愛さ
まず注目したいのは、イベントに合わせて制作された「GARDEN PEANUTS ver.」(各2万7500円)。新色のストロベリーは、スヌーピーの家を思わせる赤いボディに、スヌーピーとウッドストックが楽しく笑っている刺しゅうがポイント。内側を開けると、コミックの名シーンが宝箱のように散りばめられていて、使うたびにワクワクしそう！
ホワイト(エクリュカラー)×ブラックの組み合わせは、まさにスヌーピーカラー。かわいらしいポーズを決めるスヌーピーの刺しゅうと、内側にはスヌーピーとウッドストックのコミカルなシーンが。
GARDENシリーズは、コロンとしたフォルムと絶妙な長さの2種類の持ち手で、旅行やピクニック、マザーズバッグとしても大活躍間違いなし。深めの内ポケットが2つ付いているから、子どものおもちゃやおやつもすっきり収納できちゃう。
■不動の人気トート「Re START」はコミックファン必見のデザイン
ピオヌンナルを代表する大きめトートバッグ「Re START PEANUTS ver.」(各1万5400円)は、75周年記念にふさわしい総刺しゅうデザイン。カフェベージュには、シュローダーのピアノに合わせて踊るスヌーピーと、「HEY!」と掛け声をして手拍子をする臨場感たっぷりのシーンが。サムシングブルーは、公園に集まって「何して遊ぶ？」と会議しているシーンをセレクト。
Re STARTは、肩にかけられるサイズ感で、かさばる子どもの荷物もたっぷり入るから、おでかけの強い味方になってくれそう。
■ちょっとしたおでかけにちょうど良い「BACH」
「BACH PEANUTS ver.」(各1万4300円)は、ちょっとしたおでかけにぴったりなマチ付きバッグ。ベビーピンクには、スヌーピーとウッドストックのユニークなシーンを刺しゅう。スヌーピーのキャラクターが垣間見える楽しさが、持つ人を笑顔にしてくれる。
ライトグレーは、チャーリー・ブラウンと遊ぶことが大好きなスヌーピーのいたずら心がテーマ。クスッと笑えるシーンが、日々のおでかけを楽しくしてくれそう。
■親子でおそろいも楽しめる！ミニサイズの「MILK」
一番お手頃な「MILK PEANUTS ver.」(各1万3200円)は、貴重品だけを入れるサブバッグや、子どものファーストマイバッグとしても大人気のシリーズ。バンブーカラーには、チャーリー・ブラウンとスヌーピーのおそろい服をペパーミント パティにからかわれてしまう、愛らしくてクスッと笑えるシーンが。
アイスブルーは、チャーリー・ブラウンとヴァイオレットが「YES!」「NO!」とお互いを曲げずに言い合う、子どもらしさ全開のシーン。親子でおそろいコーデを楽しんだり、プレゼントにもぴったりなサイズ感がうれしい。
■2万円以上購入で限定ノベルティがもらえる！
さらにうれしいお知らせが！会期中、店頭で商品代金合計2万円以上購入した人には、非売品のビーチサンダルをプレゼント。ブラック、ホワイト、レッド、ブルーの4色からランダムでもらえるから、どの色が当たるかはお楽しみ。おひとり様1点限りで、なくなり次第終了だから、狙っている人は早めにゲットして。
■店舗に行けない人も大丈夫！オンラインでも購入可能
ポップアップストアは、阪急うめだ本店1階のコトコトステージ11で、2025年8月20日(水)から26日(火)までの1週間限定開催。「店舗には行けない…」という人も安心して。2025年8月22日(金)10時から、阪急百貨店オンラインストアでも販売がスタート。コラボレーション製品を含めた店頭と同様のラインナップがそろうから、じっくり選びたい人はオンラインもチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
