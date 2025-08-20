深夜の公園でのトレーニング中に警察官に話しかけられた投稿者の服装がSNSで話題を集めており、「警官も覚悟決めて声をかけたんだろうなぁwww」「この筋肉はヤバい!!」と驚きの声が上がっている。

【映像】警察官が恐る恐る近づいてきたときの投稿者の“服装

投稿したのは、サーバル様さん（@JPparkGuardian）。「コロナ禍でジムが閉まっていて、深夜の公園でトレーニングをしていたらパトロール中の警察官が『…何を…されていますか？』ってゆっくり近づいてきた時の服装」というエピソードとともに、写真を投稿した。写真には、黒のタンクトップにフードを被った投稿者が写っている。腕は非常に筋肉質で、顔が隠れていることも相まって、やや”威圧的”な印象を与える姿だ。

この投稿を見た人からは「警官も覚悟決めて声をかけたんだろうなぁwww」「この筋肉はヤバい!!」「こんなの不審者でも制圧できないでしょ…」「ハリーポッターに出てませんでした？」「確認ですけど警官は無事でしたよね？」などの声が寄せられ、投稿には9万件超の”いいね”が押される大反響となっている（※数字は8月19日14時のデータ）。

ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、サーバル様さんを取材。「コスプレーヤー&パーソナルトレーナーとして活動しています。着ているベストは12kgになるよう砂袋や重りを入れているものです。当時公園では懸垂やジャンピングプッシュアップ、シャドーボクシングなどをしていたところ二人組の警察官に話しかけられました。『トレーニングしてる』と伝えると（警察官もトレーニングに興味があったようで）仲良くなり、しばらく談笑しました」と話している。（『ABEMAヒルズ』より）