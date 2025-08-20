TikTokアカウント「torachan_0830」で話題になっているのは、川遊びを楽しむ家族の光景。大型犬と子供たちの仲睦まじい遊び方に思わず感動してしまうほど…！その光景は、記事執筆時点で16万回を超えて再生されており、「全員かわいい」「平和な世界」「最強のお兄ちゃん！」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：川遊びをする子どもたちが、大型犬の尻尾を持った結果…頼もしすぎる『兄貴分のような行動』】

大型犬と川遊びしたら…

TikTokアカウント「torachan_0830」の投稿主さんは、愛犬のバーニーズマウンテンドッグ「とらじろう」くんと子供たちを連れて、川に遊びに行ったそうです。子供たちは、浮き輪でプカプカ浮かぶことに。そのうち、2人の子供が前の人の浮き輪を持つ形で電車のような状態になったとか。

そして、2人の子供の運転手となるのは、とらじろうくん！とらじろうくんは浮き輪を使えないため、尻尾を使って子供たちと連結したのだそうです。子供はとらじろうくんの尻尾をがっしりと掴みましたが、大型犬のとらじろうくんは全然平気。そのまま、少し離れて待つパパの元へと子供たちを運んで行ったのでした。

優しいお兄ちゃんにホッコリ♡

パパに挨拶を済ませたとらじろうくんは、子供たちを連れたまま折り返し運転することにした模様。子供たちがひっくり返らないようにゆっくりとUターンして、元の場所まで戻っていったのでした。

始発駅へと帰ってきたとらじろうくんはニコニコ笑顔♪ちなみに、そのあとひとりでの川遊びもめいっぱい楽しんだといいます。大好きな子供たちの先頭に立って、ちょっぴり得意げなとらじろうくんなのでした。

この投稿には「優しいお兄ちゃんだね」「なんて頼もしいわんこ」「羨ましい限りです」といったコメントが寄せられています。

ときにはケンカすることも

とっても子煩悩なとらじろうくんですが、ときには人並みに兄弟喧嘩することもあるのだそう。この日、原因となったのはタヌキのぬいぐるみ。とらじろうくんは、弟たちにぬいぐるみを取られたくなくて必死に引っ張っていたのだそう。

しかし、弟2人も負けることはありません。タヌキの前足と後ろ足をそれぞれ引っ張った結果、タヌキは限界まで伸びきった悲惨な有様に…！最後はとらじろうくんがぬいぐるみをぶんぶんと振り回して、弟2人に強さを見せつけたのでした(笑)

魅力あふれるとらじろうくんの日常をもっと見てみたい人は、TikTokアカウント「torachan_0830」にいってみるとよさそうです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「torachan_0830」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。