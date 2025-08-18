犬の暑さ対策は何月まで必要？

「犬の暑さ対策って、夏だけしておけば大丈夫でしょ？」と思っていませんか？実は、犬が暑さで体調を崩しやすい期間は、5月から10月にかけての半年近くもあるのです。

特に近年は異常気象によって春先から真夏日を記録する日が増え、飼い主の意識も大きく問われています。犬は人間よりも暑さに弱く、自ら“涼しい場所へ移動する”という行動も苦手なため、早め早めの対策が必要です。

5月から始まる犬の暑さ対策の理由

5月の晴れた日、気温が25度程度でもアスファルトの地表温度は40度を超えることがあります。

人間が「ちょうどいい気温」と感じる時期でも、地面に近い犬たちは熱中症リスクにさらされています。特に散歩時は、早朝や夕方など地面の温度が下がる時間帯を選ぶようにしましょう。

10月まで警戒が必要な理由

「秋になったし、もうエアコンは要らないよね」と思っても、10月に30度を超える“残暑”の日も珍しくありません。

犬種によっては被毛の密度が高く、秋でも暑さに苦しむケースがあります。飼い主は“気温”だけでなく“犬の様子”を見ながら、暑さ対策を続ける必要があります。

夏だけじゃない！犬の暑さ対策で見落としがちな注意点

暑さ対策というとエアコンや冷却グッズが思い浮かびますが、実は室内の環境作りにも注意が必要です。特に直射日光が入る窓際や、風の流れが悪い部屋は、犬にとって危険な場所になり得ます。

窓際の日差し対策を怠ると危険

遮光カーテンで日差しを遮り、サーキュレーターで空気を循環させることで、室内の温度ムラを防ぐことが大切です。直射日光をそのままにしておくと、犬が熱中症になるリスクが高まります。

「風の通り道」を意識しないと暑さがこもる

エアコンだけに頼るのではなく、サーキュレーターで室内の空気を動かすことで、犬が涼しく過ごせる環境が作れます。風が滞る場所は、犬にとって蒸し風呂状態になりかねません。

ハウスやケージの配置ミスに要注意

犬のハウスやケージが、日当たりの良すぎる場所や風が通らない場所に置かれていないか確認しましょう。気づかないうちに「暑さの罠」になっているケースが多いです。

また、ケージの中でも熱がこもりやすいため、クールマットや冷却グッズを使ったピンポイントの暑さ対策が欠かせません。

犬が暑さで見せる“異変サイン”とは？

犬が「暑い」と感じても、私たちのように言葉で伝えることはできません。そのため、行動や様子の変化を敏感に察知することが大切です。

こんな行動を見逃さないで！

呼吸が荒く、舌を大きく出してハァハァしている 耳や 肉球 が異常に熱く感じる ぐったりして横になり、動かない よだれが多く出る、ふらついている

これらは、犬が暑さに耐えきれなくなっているサインです。すぐに涼しい場所へ移動させ、濡らしたタオルを体にかけて冷やしたり、水分補給を行いましょう。

体温が下がらないときは病院へ

応急処置をしても体温が下がらず、犬がぐったりしたままの場合は、迷わず動物病院を受診してください。特に短頭種（フレンチブルドッグやパグ）は、熱中症リスクが高いため、日頃から慎重な暑さ対策が求められます。

犬の暑さ対策グッズも賢く活用しよう

市販されている暑さ対策グッズは、飼い主が愛犬を守るための心強い味方です。ただし、グッズを使っているから大丈夫と安心せず、“飼い主の気遣い”が何よりの暑さ対策だという意識を持ちましょう。

おすすめ暑さ対策グッズ

グッズ選びの際には、サイズ感や安全性（誤飲防止）をしっかり確認し、愛犬に合ったものを選ぶことが大切です。

まとめ

犬の暑さ対策は、カレンダー上の「夏」だけを意識していては不十分です。5月～10月という長い期間、気温と愛犬の体調を見ながら柔軟に対応することが必要です。

「暑そうかな？」と感じた時にすぐに対処できる準備を整え、愛犬の健康を守りましょう。

(獣医師監修：葛野宗)