設置も角度も自由自在！充電式LED作業灯
サンワサプライ株式会社は、6段階調光と自在な角度調整が可能なLEDワークライト「LED-WL2」を8月下旬に発売予定。防水規格IPX6対応で、雨天でも使用できるLED作業灯だ。充電式でコードレス、自由な持ち運びができる。また、フック吊り下げや三脚取り付け、ネオジム磁石によるスチール面固定など、多彩な設置方法に対応し、あらゆる作業シーンを強力にサポートする。
■照らしたい方向に角度を調整
LEDの照射向きを自由に変えられ、光が欲しい場所にしっかり照射できる。
■スチール面にピタッと固定できるマグネット付き
ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利だ。自動車やフォークリフトにもそのまま取り付けできる。
■作業シーンに合わせて様々な設置方法で使える
マグネット設置以外にも、スタンド設置、カラビナ取り付け、三脚設置に対応している。手持ちライトとしても使用する。
■最大1300ルーメンの高輝度LEDで、遠くまで鮮明に照らす
1300ルーメンの強力な明るさで、広範囲を均一に照射し、手元だけでなく周囲全体を明るく照らします。暗所作業・夜間対応などあらゆる場面をサポートする。
■明るさ調整6段階
背面のダイヤルを回して、明るさを調整できる。
※本製品にはメモリー機能があり、電源をOFFにした時の明るさを記憶し、電源をONにした時同じ明るさで点灯する。
■非常灯としても使える
背面の電源ボタンを押して、点灯モードを切り替えられる。
■長時間明るく照らせる
大容量7800mAhバッテリー搭載で、長時間の作業も安心だ。
■屋外でもタフに使える防水規格IPX6
充電ポートには防水カバー付きで、水の侵入を防ぐ。
■電源のない場所でも使える充電式
付属のType-Cケーブルで充電できるので、倉庫、駐車場、現場作業、アウトドアなど、電源のない場所でも使用できる。充電残量が分かるインジケーター付きで、急な電池切れの心配がない。
■充電式 LED作業灯（無段階調光・角度調整・防水IPX6・多用途設置）「LED-WL2」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・マチ拡張で1.5倍も容量が増える！オン・オフ使える、シンプルデザインのリュック
・人気のモニター台にブラックとホワイトの新色
・AIぬいぐるみで、学びと遊びに革新！FoloToyが目指す“オープンプラットフォーム”の未来とは？【IVS2025】
・マリオット・インターナショナル、「マリオット ボンヴォイ戦略発表会」を実施
・ガンダムの世界観で未来を創造！バンダイナムコ「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」【大阪・関西万博】
■照らしたい方向に角度を調整
LEDの照射向きを自由に変えられ、光が欲しい場所にしっかり照射できる。
■スチール面にピタッと固定できるマグネット付き
ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利だ。自動車やフォークリフトにもそのまま取り付けできる。
■作業シーンに合わせて様々な設置方法で使える
マグネット設置以外にも、スタンド設置、カラビナ取り付け、三脚設置に対応している。手持ちライトとしても使用する。
■最大1300ルーメンの高輝度LEDで、遠くまで鮮明に照らす
1300ルーメンの強力な明るさで、広範囲を均一に照射し、手元だけでなく周囲全体を明るく照らします。暗所作業・夜間対応などあらゆる場面をサポートする。
■明るさ調整6段階
背面のダイヤルを回して、明るさを調整できる。
※本製品にはメモリー機能があり、電源をOFFにした時の明るさを記憶し、電源をONにした時同じ明るさで点灯する。
■非常灯としても使える
背面の電源ボタンを押して、点灯モードを切り替えられる。
■長時間明るく照らせる
大容量7800mAhバッテリー搭載で、長時間の作業も安心だ。
■屋外でもタフに使える防水規格IPX6
充電ポートには防水カバー付きで、水の侵入を防ぐ。
■電源のない場所でも使える充電式
付属のType-Cケーブルで充電できるので、倉庫、駐車場、現場作業、アウトドアなど、電源のない場所でも使用できる。充電残量が分かるインジケーター付きで、急な電池切れの心配がない。
■充電式 LED作業灯（無段階調光・角度調整・防水IPX6・多用途設置）「LED-WL2」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・マチ拡張で1.5倍も容量が増える！オン・オフ使える、シンプルデザインのリュック
・人気のモニター台にブラックとホワイトの新色
・AIぬいぐるみで、学びと遊びに革新！FoloToyが目指す“オープンプラットフォーム”の未来とは？【IVS2025】
・マリオット・インターナショナル、「マリオット ボンヴォイ戦略発表会」を実施
・ガンダムの世界観で未来を創造！バンダイナムコ「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」【大阪・関西万博】