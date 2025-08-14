¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë(10)¡ÖÈà»á¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×Îø°¦»ö¾ðÌÀ¤«¤¹
¡¡¾®³ØÀ¸¥³¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë·³ÃÄ¤¬¡Ø¤¹¤Ñ¤Î¤Ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÈà»á¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤Î»³ÅÄÎÃ²ð»÷¡×¡Ö3Ç¯´ÖÊÒ»×¤¤¤·¤¿¿Í¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾®³ØÀ¸¤Ë¤·¤ÆÁá¤¯¤âÎø°¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ÅÄÎÃ²ð»÷¤ÎÈà»á¤¬¤¤¤ë¥®¥ã¥ë¡¦¤¤¤â¤Ô(10)¡¦Á´¿È»Ñ¤â
¡¡ABEMA¤Ë¤Æ8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¹¡¼¤Ñ¡¼¤Î¤Ó¤·¤í¤¿¤¤¤à by º£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎ¬¾Î¡§¤¹¤Ñ¤Î¤Ó¡¦º£Æü¹¥¤¡Ë¡Ù#16¤Ç¤Ï¡¢¡ÖJAPAN¥â¥Á¥Ù¤ÊGAL³¦·¨¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÈÖÁÈ´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¸ÅÍè¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÊ¸²½¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£º£²ó¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¾¸Í¤Î¾ð½ï¤¬º£¤â»Ä¤ê´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Îºë¶Ì¡¦Àî±Û¤À¡£Ä´ºº°÷¤Ï¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ê¸ÅÀî·ëºÚ¡Ë¡¢¤ª¤È¤Ï¡ÊÁÒÈ¬²»±©¡Ë¡¢¤â¤«¡ÊÂåÅÄË¨²Ö¡Ë¡¢¤»¤ê¤Ê¡Êº´Æ£¶ÜºÚ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÆ±´ë²è¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤æ¤¤Ý¤è¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¤Ý¤è¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¡Ö»ä¤À¤±¤¸¤ã¤³¤Î¥®¥ã¥ë¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤¸åÇÚ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡Á¡×¤È¼ê¾·¤¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥§¡Á¥¤¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖKOGYARU¡×¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¡£¤ê¤å¤¢¡Ê11ºÐ¡Ë¡¦¤¤¤â¤Ô¡Ê10ºÐ¡Ë¡¦¤æ¤Ê¤Á¡Ê11ºÐ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌÌ¡¹¤â´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥®¥ã¥ë3¿Í¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯°§»¢¤¬¤ï¤ê¤Ë¤È¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Ä´ºº°÷¤Î4¿Í¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£°ìÊý¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ëMC¤ÎNONSTYLE¡¦°æ¾åÍµ²ð¤Ï¡Öº£¤â¤³¤ó¤Ê¥³¥®¥ã¥ë¤ª¤ó¤Î¡©¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥±Ãæ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë°æ¾å¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡£¤æ¤¤Ý¤è¤¬¡Ö¥³¥®¥ã¥ë¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¡© Èà»á¤¤¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤ê¤å¤¢¡¦¤¤¤â¤Ô¡¦¤æ¤Ê¤Á¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¡Ö¡ÊÈà»á¡Ë¤ª¤ê¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤¬¡ÖÈà»á¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¤¤â¤Ô¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤È¤³¤í¡£»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¤æ¤Ê¤Á¤¬¡Ö3Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤ÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡¦¤ª¤È¤Ï¡¦¤â¤«¡¦¤»¤ê¤Ê¤Î4¿Í¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç»×¤ï¤º¶Ä¤±È¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥®¥ã¥ë·³ÃÄ¤Î°ìÏ¢¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¤â¤¦Îø°¦¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¤â¤ó¤¿¤Ï¡Ö²¶¡¢¾®³Ø¹»¤Îº¢¡¢Èà½÷6Ç¯´Ö¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°æ¾å¤ò¡Ö±³¤ä¤í¡©¡×¤È¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£