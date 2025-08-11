この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士 菅原氏「やりたいことは行動で示せ」成功する2%に共通する決断力の極意を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「結果は行動からしか生まれない…98%が失敗する世界で2%に入るための考え方について解説します。」との動画タイトルで、脱・税理士の菅原氏が自身のYouTubeチャンネルを更新。今回は、1億部の大ベストセラー『巨富を築く思考法（Think and Grow Rich）』を参考に、「先延ばしせずすぐ動くこと」「他人の意見に流されないこと」「真の仲間（マスターマインド）を持つこと」の重要性について解説した。



動画冒頭で菅原氏は、「やりたいことは言葉ではなく行動で示せ」と力強く発言。成功者には決断が早く、一度決めたら簡単にぶれない共通点があり、逆に「富を築けない人ほど他人の意見に流されやすい」と指摘。その上で「周囲の知人はあなたの業績のことは考えていない。知り合いのSNSが面白いかどうかだけしか見ていない。そんな人の意見を参考にしたらあかん」と断言した。



また「失敗した経営者でも撤退が早い人は優れた決断力を持っている。事業を始めるときは“撤退基準”も最初から決めておくべき」と自身の考えを披露。続けて「素直であることと、人の言いなりになることは違う。一旦他人の意見を受け入れた上で、自分の判断を加えるべき」と、“成功者”と“周囲に流される人”の違いをわかりやすく説いた。



「SNSの運用にしても、“おもしろい”だけで評価する友人の声より、業績アップを本気で考えるマスターマインドの仲間の声が重要です。『どんな人があなたのマスターマインドかを明確に書き出すことで、仕事の成果が大きく変わる』」と菅原氏。



終盤では「明確な目標と計画を持つ人は全体の2%しかいない。アイデアを思いついたらすぐに計画し行動しないと、すべてが“死ぬ”。とにかく行動。結果は行動からしか生まれない」と繰り返し熱弁。



最後には「今の成果は仲間や社員、お客様のおかげ。『お互いがマスターマインドだよね』と明言できる関係性を築ける人が、富を築いていける」と締めくくった。