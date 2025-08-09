◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 2回戦(9日、横浜BUNTAI)

卓球の伊藤美誠選手が中国選手相手にフルゲームの末、2-3(11-6、3-11、7-11、11-8、10-12)で2回戦敗退となりました。

伊藤選手(世界ランク8位)はこの日、2回戦で中国の石洵瑶選手(同15位)と対戦。第1ゲームを先取した伊藤選手は第2、第3ゲームを連取されて追い込まれるも、第4ゲームでは終盤にリードを奪って勝ちきりました。勝負の第5ゲーム、石選手にリードされるもデュースまで食らいついた伊藤選手でしたが、最後はあと一歩及ばず敗れました。

伊藤選手は試合後、「得点源が少なく、戦術を広げられなかった」と敗因を分析。「1ゲーム目は相手の攻撃が入らなかったり甘いボールが来ることが多く、私にとってはラッキー(な展開)。2ゲーム目以降はここまで自分がミスするとは思っておらず、そこで何をしたら良かったのか正直今も考えている」と心境を吐露しました。

今大会で使用されている卓球台とボールは海外で普段使用されているものと異なっており、「独特の感覚があった」と明かした伊藤選手。「普段よりも変化が効きづらかったり、スマッシュが潰れてしまう感覚があった。どうしたらよいか練習から考えながらやっていたが、(自在に操るところまで)たどり着けなかった」と、環境に適応しきれなかったことを悔やみました。

日本で行われている今大会、伊藤選手はファンの声援について「日本でやっているからこそ粘りを出せた。競っているときも追いつくときも日本の声援のおかげで勝てた部分もあるので、すごく感謝したいです」と改めてお礼を言いました。

伊藤選手の次戦は、14日からスウェーデンで開催されるヨーロッパスマッシュ。「スウェーデンの気候が好きなのでこの真夏から逃げられるのはうれしい(笑)。自分のできることを準備して、一戦一戦しっかりやっていきたい」と意気込みました。