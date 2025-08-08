ちいかわのダイカットコスメが新登場！キュートなハンドクリームに注目♡

大人気キャラクター「ちいかわ」から、キュートなダイカットパッケージのコスメが新登場！粧美堂が手がける「ちいかわダイカットコスメシリーズ」より、ハンドクリームとリップトリートメントが2025年8月7日より発売されました。香りや見た目はもちろん、保湿成分にもこだわったアイテムは、これからの乾燥シーズンにぴったり。おしゃれで癒やされるデザインは、ギフトにもおすすめです♡

選べる4キャラの香るハンドケア

©nagano / chiikawa committee

「ちいかわダイカットハンドクリーム」は、50gのたっぷりサイズで手肌をしっかり保湿。3種類のヒト型セラミド（※セラミドAP、NP、EOP）を配合し、うるおいを逃さずキープします。

ちいかわ

©nagano / chiikawa committee

ハチワレ

©nagano / chiikawa committee

うさぎ

©nagano / chiikawa committee

モモンガ

©nagano / chiikawa committee

香りはキャラクターごとに異なり、⟪ちいかわ⟫はストロベリー＆ローズティー、⟪ハチワレ⟫はミモザ＆レモンティー、⟪うさぎ⟫はハニー＆ブルーベリーティー、⟪モモンガ⟫はジャスミンティーの香り。

思わず手に取りたくなる可愛さと実用性が魅力です。価格は各1,210円（税込）。

マーブル模様がキュートなリップ

ちいかわ

©nagano / chiikawa committee

ハチワレ

©nagano / chiikawa committee

うさぎ

©nagano / chiikawa committee

モモンガ

©nagano / chiikawa committee

「ちいかわリップトリートメント」は、お菓子のようなマーブル模様が特徴的。

無香料で使いやすく、シアバター（※シア脂）、ホホバオイル（※ホホバ種子油）、オリーブオイル（※オリーブ果実油）という3種の保湿成分が、乾燥しやすい唇をしっかりケアしてくれます。

ラインナップはハンドクリームと同じく、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの4種。思わず集めたくなるかわいさで、ポーチの中まで癒やし空間に♡価格は各880円（税込）。

全国の店舗＆オンラインで購入可能

これらの「ちいかわダイカットコスメ」は、全国のバラエティストア、ディスカウントストア、ドラッグストアで取り扱い中。

また、粧美堂の公式オンラインストアでも購入可能なので、近くに店舗がない方でも安心です。売り切れ前にぜひチェックしてみてくださいね。

癒やしと機能性を兼ね備えた推しコスメ♡

見た目の可愛さだけでなく、成分や使用感にもこだわった「ちいかわダイカットコスメ」は、まさに推し活にもぴったりなアイテム。

お気に入りのキャラクターを選んで、自分へのご褒美やお友達へのプレゼントにしてみては？乾燥が気になるこれからの季節、ちいかわたちと一緒に楽しく保湿ケアを始めましょう♪