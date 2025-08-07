金建希（キム・ゴンヒ）特検チーム（特別検察官、閔中基）が尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領に対する２回目の逮捕状執行に失敗した。執行に先立ち尹前大統領と特検チームの検査・捜査官が面談をしたが、抵抗が強く、結局、令状執行を中断した。尹前大統領を室内から引き出せなかった１回目と比べると進展したが、特検チームの調査室に連れてくることはできなかった。

特検チームは７日午前７時５０分ごろソウル拘置所に進入した後、午前９時ごろから拘置所内で特検チーム検事・捜査官が尹前大統領と面談した。午前８時２５分の特検チームの逮捕状執行指揮に基づきソウル拘置所の刑務官が物理力を行使するなど方法で令状を執行したが、不発に終わった。特検チームは令状執行中断の直後、「被疑者（尹前大統領）の頑強な拒否でけがなどの恐れがあるという現場の意見を受け入れ、午前９時４０分に執行を中断した」と明らかにした。

尹前大統領との面談で、特検チームは物理力を動員して強制的に逮捕状を執行する前に、特検の調査の必要性を再度強調しながら執行に応じてほしいという趣旨で協議を進めたという。尹前大統領は午前９時に弁護人との面会を申請し、特検チームは弁護人との面会が終わるのを拘置所内部で待って逮捕状を執行したが、尹前大統領は結局応じなかった。

これに先立ち特検チームは１日、尹前大統領に対する逮捕状執行に入ったが、２時間余りで執行を中止した。この日は１次執行が失敗に終わってから６日ぶりであり、裁判所で発付された逮捕状有効期間が満了する日だ。