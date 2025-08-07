27歳の息子は「ボーナス40万円」もらったそうですが、若い人ってそんなにもらえるもの？20代の平均額ってどのくらい？

20代の平均ボーナス額は？ 「40万円」は多いのか？

結論からいうと、27歳で「ボーナス40万円」というのは決して珍しい額ではありません。

厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、25～29歳（正社員・正職員）の年間ボーナスの平均額は75万4500円とされています。つまり、夏・冬の2回で支給される場合、1回あたり38万円前後が平均的といえます。

したがって、「40万円」は、それが1回分であれば平均～やや多め、年間合計であれば少なめという位置づけになります。

一方で、パーソルキャリア株式会社が運営する「転職サービスdoda」が実施した「ボーナス平均支給額の実態調査」によると、20代の3人に1人（33.8％）が、2023年9月～2024年8月の1年間で100万円以上のボーナスを受け取っているとされています。

ボーナスは、勤めている業界や企業の業績によっては、支給ゼロという場合もあるため、「もらって当たり前」ではなく、会社の制度や成果によって大きく差が出るものです。



業界や会社の規模によってボーナス額はどう変わる？

ボーナスの金額は、業種や企業の規模によっても大きく左右されます。

たとえば、以下のような傾向があります。

●大企業やインフラ、金融・保険業界：年間100万円以上も珍しくない

●情報通信、製造、不動産業界：年間80万～100万円程度

●教育、介護、飲食サービス業界：年間50万円以下のケースもある

●中小企業全般：夏冬合計で50万円台というケースも多数

加えて、「ボーナス＝給与○ヶ月分」といった会社も多く、基本給が高ければボーナスも高くなる傾向があります。逆に基本給が抑えられている会社では、支給率が同じでも総額は少なく見えるかもしれません。

このように、たとえ同じ20代であっても、業界・企業や会社の規則などによってボーナスの水準には大きな差があるのが実情です。



まとめ：ボーナス40万円は平均的？ 今どきのボーナス事情とは

27歳の息子さんが「40万円のボーナスをもらった」という話、内容次第では平均的またはやや上の水準といえます。年2回支給のうちの1回分ならほぼ平均、年1回のみの支給なら少なめでしょう。

また、ボーナスは年齢だけでなく、会社の規則や業績、評価制度、業種や規模によっても大きく異なります。「40万円ってどうなの？」と思ったときは、「何回支給か？」「どんな業界か？」という前提を踏まえて考えることが大切です。

そして、収入だけでなく、働き方や将来性も含めて見ると、数字だけにとらわれずに適切な評価ができるようになります。



出典

厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 雇用形態別

パーソルキャリア株式会社 doda ボーナス平均支給額の実態調査【最新版】（冬・夏、年代別、職種別の賞与）

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー