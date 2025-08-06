2025年8月4日、「ちいかわパーク」のオープン記念でJR池袋駅に設置された巨大なぬいぐるみが、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。

「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（通称・ちいかわ）」はナガノ氏が描くウェブ漫画シリーズ。20年に連載が開始されると、小さくてかわいいキャラクターたちとシリアスな世界観のギャップが人気を博した。22年4月からは朝の情報番組「めざましテレビ」内でテレビアニメが放送されている。

「ちいかわパーク」は、「ちいかわの世界に入り込める」をテーマにした体験型の新スポット。作中に登場する名場面を再現した展示が配置されており、来場者は物語の中を歩いているかのような没入感を味わえる構成となっている。会場は東京・池袋の「サンシャインシティ アネックス」で、地下1階には体験エリア、1階にはパーク限定のオリジナルグッズを販売するショップおよび有料のゲームコーナーが設けられている。

この「ちいかわパーク」のオープンを記念して、JR池袋駅の改札外アゼリアロードに8月4日から10日までの期間限定で大きなちいかわ、ハチワレ、うさぎのぬいぐるみが登場した。屋内通路の柱を覆うように、天井に届きそうなほど巨大なぬいぐるみ3体がそれぞれ設置され、行き交う人々の目を引いている。

これを中国のSNS・微博の複数ブロガーが紹介すると、「みんな天井に頭が届いてる！」「わっ！めちゃくちゃ大きい！」「どうしてこんなにかわいいの！？」「通常の3倍のかわいさ！。かわいすぎてもだえる！」「大きくなった分、もっとかわいくなってるじゃん！」などと、驚きや感嘆の声が寄せられた。

また、「抱きしめたい〜！」「全部連れて帰りたい！」「これは触り心地よさそう！」「ああ、日本の女子たちが本当にうらやましい！」「大好き！大好き！。でも遠すぎて行けないのが残念…」「こんなにかわいかったら絶対見に行きたくなるよ〜」「一つひとつ全部抱っこして帰りたい！まんまるフォルムにこのお顔、たまらない！」などと、愛着を示す声も集まった。（翻訳・編集/岩田）