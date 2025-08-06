ÈïÇú80Ç¯ ¹Åç¸¶Çú¤ÎÆü ¡Ö»ä1¿Í¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë³ËÊ¼´ï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê
¤¤ç¤¦¹Åç¤Ï80²óÌÜ¤Î¸¶Çú¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
ÈïÇú¤«¤é80Ç¯¤ÎÄ«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤ÏÌë¤¬ÌÀ¤±¤ëÁ°¤«¤éµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14ºÐ¤ÇÈïÇú¤·¤¿ÃËÀ¡Ê94¡Ë
¡Ö7¿Í²ÈÂ²¤Ç6¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä1¿Í¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£80Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎÃÏµå¤«¤é³ËÊ¼´ï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á´¹ñ¤ÇÈïÇú¼Ô·ò¹¯¼êÄ¢¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï9Ëü9130¿Í¡£¸òÉÕ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿1957Ç¯°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ10Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈïÇúÂÎ¸³¤Î·Ñ¾µ¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¸áÁ°8»þ¤«¤é¤ÏÊ¿ÏÂµÇ°¼°Åµ¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÈïÇú80Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë120¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤¬»²Îó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹Åç»Ô¤Î¾¾°æ°ì¼Â»ÔÄ¹¤ÏÊ¿ÏÂÀë¸À¤Ç³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤ÈïÇú¼Ô¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢À¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë³ËÍÞ»ß¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÀ¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£