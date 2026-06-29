日本維新の会は２９日、港湾関連の運送・建設事業者の賃上げ促進を柱とした港湾政策に関する提言を片山財務相に提出した。賃上げは「海洋国家として最優先事項の一つ」として、夜間や悪天候での作業を伴う港湾労働の特殊性を考慮し、賃金体系を改善する必要性を指摘した。造船業の人材不足への対応として、大学や高等専門学校での専門カリキュラムの新増設も提案した。