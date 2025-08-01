¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡×¤Î¥Ë¥ª¥¤¡¢ÊñÃú¤ò»È¤¨¤Ð´ÊÃ±¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¡©¡¡ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤ÎÎ¢¥ï¥¶
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤äµû¤Ê¤É¤òÀÚ¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Ë¥ª¥¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©³°õ¤Î¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kai_corporation¡Ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊñÃú¡×¤ËÅö¤Æ¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¿å¤Ç¼ê¤òÀö¤¦¤À¤±¡ª
¥Ë¥ª¥¤¼è¤ê¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤ÎÊñÃú¡×¤Ç¤¹¡£¼Ø¸ý¤«¤é½Ð¤ë¿å¤òÊñÃú¤ËÅö¤Æ¡¢Î®¤ì¤Æ¤¤¿¿å¤Ç¼ê¤òÀö¤¦¤À¤±¤ÇOK¡£¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ë¥ª¥¤¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤äÇÓ¿å¸ý¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î¡Ö¥Ë¥ª¥¤¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÎ¢¥ï¥¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¿¥Ã¥Ñ¡¼
¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Ë¥ª¥¤¼è¤ê¤Ë¤Ï¡Ö±ö¿å¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£±ö¿å¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¿å100g¤ËÂÐ¤·¤Æ±ö3g
¢¦ÇÓ¿å¸ý
ÇÓ¿å¸ý¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ÐOK
¢¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸
¡¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤òÂÑÇ®»®¤Ë¤Î¤»¤ë
¢¥é¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ç500W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬´Ö²ÃÇ®
£¥¯¥¨¥ó»À¤Î¸ú²Ì¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¼è¤ì¤ë
¢¨¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤Ç¥ì¥ó¥¸¸ËÆâ¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤È¡¢Ìý±ø¤ì¤â¥¥ì¥¤¤Ë
¢¦½ÐÅµ¡§³°õ¡¡¸ø¼°TikTok¡¿½¤¤¤ò¾Ã¤¹Î¢µ»3Áª