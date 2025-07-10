¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ÙÂè»ÍÏÃ ÎîÇ½ÎÏ¤ËÆ´¤ì¤ëÈþ¼ù¤ÎÌÑÁÛ¤¬ÂçÇúÈ¯
2025Ç¯7·î2Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È ¡ÉIMAnimation W¡É ÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¡£Âè»ÍÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸¶ºî¡¦¿¿ÁÒæÆ¡¿Ì¡²è¡¦²¬Ìî¹ä¡¢Î¾ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢1993Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô¤ò¸Ø¤ëÅÁÀâ¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥ª¥«¥ë¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¿·¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡£µ´¤Î¼ê¤ò»ý¤ÄÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¡¦ó¬ÌîÌÄ²ð¡Ê¤Ì¤¨¤Î¡¦¤á¤¤¤¹¤±¡Ë¤³¤È ¡É¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡É ¤¬¡¢ÍÅ²ø¤ä°Îî¤Î¶¼°Ò¤«¤éÀ¸ÅÌ¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤ë³Ø±à¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤À¡£
7·î16Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè»ÍÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡ãÂè»ÍÏÃ¡ÖÍÅ²ø¤í¤¯¤í¤Ã¼ó¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÎîÇ½ÎÏ¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿Èþ¼ù¤Ï¡¢»¨»ï¤äÆ°²è¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤êÌÑÁÛ¤¬ÂçÇúÈ¯¡ª¡¡¿²¤ë»þ´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Ç¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶õ¤òÈô¤ÖÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿Èþ¼ù¤ÏÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡£¤·¤«¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤Ë¤ä¤é¤ª¤«¤·¤¤¡£¶±¤¨¤¿¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢²Ò¡¹¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÈþ¼ù¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÂè»ÍÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¿¿ÁÒæÆ¡¦²¬Ìî¹ä¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Æ¸¼é¾®³Ø¹»Â´¶ÈÀ¸°ìÆ±
¸¶ºî¡¦¿¿ÁÒæÆ¡¿Ì¡²è¡¦²¬Ìî¹ä¡¢Î¾ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢1993Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô¤ò¸Ø¤ëÅÁÀâ¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥ª¥«¥ë¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¿·¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡£µ´¤Î¼ê¤ò»ý¤ÄÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¡¦ó¬ÌîÌÄ²ð¡Ê¤Ì¤¨¤Î¡¦¤á¤¤¤¹¤±¡Ë¤³¤È ¡É¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡É ¤¬¡¢ÍÅ²ø¤ä°Îî¤Î¶¼°Ò¤«¤éÀ¸ÅÌ¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤ë³Ø±à¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤À¡£
¡ãÂè»ÍÏÃ¡ÖÍÅ²ø¤í¤¯¤í¤Ã¼ó¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÎîÇ½ÎÏ¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿Èþ¼ù¤Ï¡¢»¨»ï¤äÆ°²è¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤êÌÑÁÛ¤¬ÂçÇúÈ¯¡ª¡¡¿²¤ë»þ´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Ç¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶õ¤òÈô¤ÖÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿Èþ¼ù¤ÏÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡£¤·¤«¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤Ë¤ä¤é¤ª¤«¤·¤¤¡£¶±¤¨¤¿¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢²Ò¡¹¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÈþ¼ù¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÂè»ÍÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¿¿ÁÒæÆ¡¦²¬Ìî¹ä¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Æ¸¼é¾®³Ø¹»Â´¶ÈÀ¸°ìÆ±