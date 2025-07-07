¿¨¤ë¤À¤±¤Ç¥¢¥¦¥È¡ª¡¡ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Ë¼«À¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÌ¤³ÎÇ§¤Î³°Íè¿¢Êª¤ÇÀ¤³¦ºÇ¶¯µé¤ÎÌÔÆÇ¿¢Êª¡Ö¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë!?
ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Ç¼«À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¡×¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¿¢Êª¡£¸½ºß¤Ï¡¢´¢¤ê¼è¤é¤ì¡¢Ä´ººÃæ¤È¤Î¤³¤È
ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÔÆÇ¤Î³°Íè¿¢Êª¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤ÎÉßÃÏÆâ¡¢»¥ËÚ¤È¤¤¤¦ÂçÅÔ²ñ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤¼¼«À¸¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤¹¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤òÌîÁð¸¦µæ²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¶á¤Ë¤âÌÔÆÇ¤Î¿¢Êª¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤......¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Ë¤è¤ëÈéÉæ±ê¤Î»öÎã
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£º£¸å¡¢ËÌ³¤Æ»³ÆÃÏ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬!?
6·î25Æü¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤ÏàÀ¤³¦ºÇ¶¯µé¤ÎÌÔÆÇ¿¢Êªá¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥Û¥°¥¦¥£¡¼¥É¡ÊÏÂÌ¾¡§¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¡Ë¡×¤Îµ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¿¢Êª¤¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¼«À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢ÆüËÜÌ¤³ÎÇ§¤Î³°Íè¼ï¤Ç¡¢Æ±Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¹ñÆâ½é¤ÎÀ¸°é¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¤³ÎÇ§¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢´Ä¶¾Ê¤Î»ØÄê¤¹¤ë¡ÖÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½ºß¡¢¸øÅª¤Ê¶î½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿¢Êª¤Ê¤Î¤«¡£¡ØÌîÁð¤¬¥Ï¡¼¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¡Ù¡Ê»³¤ÈÞäÃ«¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ëÌîÁð¸¦µæ²È¤Î»³²¼ÃÒÆ»»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢À¾¥¢¥¸¥¢¸¶»º¤Î¥»¥ê²Ê¥Ï¥Ê¥¦¥ÉÂ°¤ÎÂ¿Ç¯Áð¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥»¥ê²Ê¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯3¡Á5m¤Û¤É¤Ë°é¤Ä¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¼ù±Õ¤Ë¶¯¤¤ÆÇÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Î²Ö¤äÍÕ¡¢·Ô¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¼ù±Õ¤¬È©¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¤ä¤±¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ÎÆÇ¤ÏÈéÉæ¤ÎºÙË¦¤ò»àÌÇ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢±ê¾É¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤ê¡¢½ýº¯¤¬»Ä¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤âÌñ²ð¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤Ë¼ù±Õ¤¬Æþ¤ì¤Ð¼ºÌÀ¤Î´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ù±Õ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÕ¤ä·Ô¤ò¿¨¤ë¤Ö¤ó¤Ë¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Î·Ô¤Ë¤ÏÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÓ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤âÆÇ¤ÎÀ®Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢È©¤¬¼å¤¤¿Í¤¬ÌÓ¤ò¿¨¤ë¤È±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤é¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿¢Êª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖËÌ³¤Æ»¤äËÜ½£ËÌÉô¤Ë¤Ï¥¨¥¾¥Ë¥å¥¦¤ä¥ª¥ª¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Ë¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¤¿¿¢Êª¤¬¼«À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹°Ê¹ß¡¢¡Ø¤³¤³¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦SNS¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¨¥¾¥Ë¥å¥¦¤ä¥ª¥ª¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¨¥¾¥Ë¥å¥¦¤ä¥ª¥ª¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Ï3m¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é3m¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂç¤Ê¥»¥ê²Ê¤Î¿¢Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¶á´ó¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢À¸°éÃæ¤Î¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Ï1m¤ä2m¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï·Ô¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Î·Ô¤Ï»ç¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥¨¥¾¥Ë¥å¥¦¤ä¥ª¥ª¥Ï¥Ê¥¦¥É¤ÏÎÐ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸«Ê¬¤±Êý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¾¯¤·¸«¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·Ô¤¬»ç¤¬¤«¤Ã¤¿¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤ÎÆÃÄ§¤È¤â°ìÃ×¤¹¤ë
¡½¡½¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤ÏÂ¿Ç¯Áð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¡¢3Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é²Ö¤¬ºé¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï2Ç¯Áð°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï2Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç2m°Ê¾å¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÛ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÇò¤¯¾®¤µ¤Ê²Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æºé¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¼ï»Ò¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¼ï»Ò¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤¬¼«À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤ÎÉþ¤ä·¤¤Ê¤É¤Ë¼ï»Ò¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¡¢³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
»ä¤âËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Î¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤é¤·¤¿¢Êª¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼ï»Ò¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¡¢È¯²ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¾ì½ê¤Ë¤â¼ï¤¬Íî¤Á¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Î¼ï»Ò¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¤ÎÎÃ¤·¤¯¼¾ÅÙ¤ÎÄã¤¤´Ä¶¤¬À¸°é¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌÃÏÊý¤Ç¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤ÏËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ê¤É¤ÇÌîÁð¥¬¥¤¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»³¤ÎÃæ¤Ç²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ëÅÓÃæ¤Î50cm¤È¤«1m¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤¬²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö6¡Á8·îº¢¤Ç¤¹¤Í¡£9·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ï¤¬¤Ç¤»Ï¤á¤Æ¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¸Ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤Æ¼±ÊÌ¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ë½¸ÃæÅª¤ËÄ´ºº¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÆ¹ñ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Ë¤è¤ëÈéÉæ±ê¤Î»öÎã¡£5¥õ·î¤¿¤Ã¤Æ¤âº¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤ÏàÀ¤³¦ºÇ¶¯µé¤ÎÌÔÆÇ¿¢Êªá¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÌî»³¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Æ´í¸±¤Ê¿¢Êª¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ø¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¡Ù¤Ë¤ÏÌÔÆÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¿©ÃæÆÇ¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»àË´¤¹¤ëÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤Ï¡Ø¥®¥ç¥¦¥¸¥ã¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡Ù¤È¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿¢Êª¼±ÊÌ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ç¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¥®¥ç¥¦¥¸¥ã¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á´Ö°ã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥»¥ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥É¥¯¥¼¥ê¡Ù¤ä¡Ø¥É¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ó¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¡¦¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Î½è·º¤Î¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ø¥¥Ä¥Í¥Î¥Ü¥¿¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Ë¥ê¥ó¥½¥¦¡Ù¤Ê¤É¤âÍÕ¤Î½Á¤¬ÈéÉæ¤Ë¤Ä¤¯¤È±ê¾É¤ä¿åá×¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¥Ï¥¼¡Ù¤Ï¥ä¥Þ¥¦¥ë¥·¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¨¤ì¤ë¤È¤«¤Ö¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ÆÇ¤Î¤¢¤ë¿¢Êª¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆÇÀ¿¢Êª¤Ï¿È¶á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£²ÆµÙ¤ß¤ÇÅÐ»³¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆÇÀ¿¢Êª¤ÎÃÎ¼±¤òÆÀ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿»³²¼ÃÒÆ»¡Ê¥Ð¥¤¥«¥ë¥Ï¥Ê¥¦¥É¡Ë¡¡¾ÉÎã¼Ì¿¿¡¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÎHP¤è¤ê