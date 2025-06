バーガーキングのフードトラックが復活！全国各地を巡る「KING ON TOUR 2025」開催

株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年6月20日(金)から2025年末の期間、ジューシーで香ばしい直火焼きの100%ビーフパティを使用した本格バーガー「ワッパー」と、キンキンに冷えた「コカ·コーラ」の最高の組み合わせが楽しめるバーガーキングのフードトラックが全国各地をめぐる「KING ON TOUR 2025」を開催する。■フードトラックで全国各地をめぐる2019年5月末に全国で77店舗だったバーガーキングの国内店舗数は約5年間で204店舗増加、約3.6倍の合計281店舗(※2025年6月12日時点)にまで拡大してきた。今後も引き続き積極的な新規出店を計画しているが、全国のお客様より大変多く出店要望の声があり、対応が追いついていない状況だ。

そこで、バーガーキングは、まだお店がないエリアの皆様にも直火焼きの100%ビーフパティのおいしさを届けるため、フードトラックで全国各地をめぐる。また、公式Xにてフードトラックの出店場所を募集するキャンペーンも実施する。フードトラックでは、バーガーキングの人気商品『ワッパーチーズ』と限定販売メニュー『スパイシーBBQワッパー』の2種を提供する。セットのドリンクは「コカ·コーラ」と「コカ·コーラゼロ」の2種から選択できる。『ワッパーチーズ』は、バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを重ね、フレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスを、クリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げた、バーガーキングの王道のおいしさを楽しめる人気商品だ。『スパイシーBBQワッパー』は、直火焼きの100%ビーフパティにフレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスを重ね、コク深く渋みのあるおいしさが特長の「ブルズアイBBQソース」と唐辛子の辛味×ニンニクの旨味、豆板醤の隠し味をプラスした「特製旨辛スパイシーソース」のダブルソースで仕上げた、フードトラックでしか味わえない限定メニューだ。またフードトラック限定の特典として『ワッパーチーズ』『スパイシーBBQワッパー』のいずれかのセットを購入ごとに、フードトラックが出店する各地名入り「バーガーキングKING ON TOUR限定ステッカー」を1枚提供する。ぜひ限定ステッカーのコレクションにも挑戦しよう。2025年第1回目のフードトラックは、6月20日(金)〜6月22日(日)の3日間、長崎県 佐世保市体育文化館にて実施する。この期間、バーガーキングがスポンサー契約する一般財団法人ピックルボール日本連盟(以下、PJF)が主催する「PJFピックルボール ジャパン オープン 佐世保 in 長崎」が開催される。ジューシーで香ばしい直火焼きの100%ビーフパティを使用した本格バーガー「ワッパー」とともに、ピックルボール観戦も楽しもう。長崎県 佐世保市体育文化館では、「PJFピックルボール ジャパン オープン 佐世保 in 長崎」の開催を記念して、SASEBOの地名に加え、ピックルボールとのコラボデザインの「バーガーキングKING ON TOUR限定ステッカー」佐世保ピックルボール ver.を提供する。フードトラックでの販売のため、1日300〜400セット限定での販売を予定している。売り切れ次第、販売終了となる。また商品の提供にお時間がかかる場合がある。さらに、フードトラックの出店場所をXにて皆様より募集するキャンペーンを実施する。バーガーキングのお店が近くになく出店を待ち望んでいただいている皆様はもちろん、地元を盛り上げたい企業や商業施設などの皆様も、Xにてハッシュタグ「#バーガーキングを呼ぼう」を記載の上、出店希望の地名をリプライしよう。あなたの街にもバーガーキングのフードトラックがやってくるかもしれない。詳細はバーガーキング公式Xを確認のこと。