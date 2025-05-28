¡ÈËÀ±éµ»¡É¤Ë¹óÉ¾¡ÄÝ¯°ææÆ¡ØÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡ÙºÇ¿·ºî²ò¶Ø¤Ç¡ÖÄ¨¤ê¤â¤»¤º¤Ë¡×Îä¤ä¤ä¤«È¿±þ
¡¡2026Ç¯½Õ¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î5·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍò¡£¤â¤È¤â¤È¥½¥í¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ò»¶¸å¤Î¹Ô¤¯Ëö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤À¤¤¤ÖÁé¤»¤¿¡×Ý¯°ææÆ¡¢¡È·ãÂÀ¤ê¡É¤«¤é¸«»ö¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å
¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡ÉºÇ¿·ºî¤¬·èÄê
¡¡¾¾ËÜ½á¤ÈÆóµÜÏÂÌé¤ÏÇÐÍ¥¶È¡¢ÁêÍÕ²íµª¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ý¯°ææÆ¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØNEWS ZERO¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò2006Ç¯¤«¤éÌ³¤á¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ´ØÏ¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÝ¯°æ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÇÐÍ¥¶È¤â½çÄ´¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤Î¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤Î¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ï¡¢Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿Ææ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤ëÅ¸³«¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¹Êó¡Ë
¡¡²ò»¶¸å¤ÎÍò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤ÏºÇ¿·ºî¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ5·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢Àµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ç¡¢2025Ç¯7·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡ÉÂ³ÊÔ¤Î¾ðÊó¤Ë´î¤Ö¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ô¤Þ¤¿¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÝ¯°ææÆ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÉðÂ¢»°Ïº¤¬¡¢³ÆÃÏ¤òÀêµò¤·¤¿¡ÈÌÌ¡É¤Ç´é¤ò±£¤¹Ææ¤ÎÉðÁõ½¸ÃÄ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÈÈ¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Ë½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤ÎÀßÄê¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÔÆâÍÆ¤¬ÌÌÇò¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡Õ¡Ô¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤Ï
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Î½ÐÍè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ý¯°æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢
¡Ô¤Þ¤¿Èà¤ÎËÀ±éµ»¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡Õ
¡ÔÝ¯°æ¤¬ÈùÌ¯¤Ê¤Î¤ËÄ¨¤ê¤â¤»¤º¤Ë¤Þ¤¿¤ä¤ë¤Î¡©¡Õ
¡ÔÇÐÍ¥¤è¤ê¤â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤ë¤è¡Õ
¡¡¤È¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢2024Ç¯¤Ë¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡È²Æ¥É¥é¥Þ¡Ú±éµ»¤¬²¼¼ê¤À¤È»×¤¦µì¥¸¥ã¥ËÇÐÍ¥¡Û¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Ç¤Ï¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤¬Æ²¡¹¤Î1°Ì¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê·ë²Ì¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò³«Àß¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¤À¤¤¤ÖÂÀ¤Ã¤¿¤Ê¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÌäÂê¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÎØ³Ô¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ý¯°æ¤ÎÉã¿Æ¡¦¸µÁíÌ³»öÌ³¼¡´±¤ÎÝ¯°æ½Ó¤Ë¡Ô¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é¤â¡Ô¤À¤¤¤ÖÁé¤»¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Õ¡Ô¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡Õ¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÊüÁ÷¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â!?