¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇËÁíÍý¡ÖÈ÷ÃßÊÆ5¥¥í2000±ß¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡× ¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡Ö5¥¥í¤¢¤¿¤ê2000±ß¡×¤ÈÉ½ÌÀ
À¯ÉÜ¤¬¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÊü½Ð¤¹¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬¡Ö5¥¥í¤¢¤¿¤ê2000±ß¤ÇÇä¤êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£¤ß¤¿¤¤¤Ê4000±ßÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤¬¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò²¼Íî¤µ¤»¤ë¤¿¤áÊü½Ð¤¹¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬Å¹Æ¬¤Ç¤Î²Á³Ê¤ò¡Ö5¥¥í¤¢¤¿¤ê2000±ß¤ÇÇä¤êÅÏ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï23Æü¡¢Ì±Êü¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£·è¤áÂÇ¤Á¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤Ê4000±ßÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¾®Àô»á¤¬É½ÌÀ¤·¤¿5¥¥í¤¢¤¿¤ê2000±ß¤Ç¤ÎÇä¤êÅÏ¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤«È÷ÃßÊÆ100%¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£