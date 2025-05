【DualSense ワイヤレスコントローラー "DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH" リミテッドエディション】 6月26日 発売予定 価格:12,480円

Amazonにて、「DualSense ワイヤレスコントローラー "DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH" リミテッドエディション」の予約受付が実施されている。発売は6月26日を予定し、価格は12,480円。

本商品は「DualSense ワイヤレスコントローラー」にゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」の特別デザインを施したモデル。プレイステーション 5、PC、モバイルデバイスに対応。

タッチパッドや持ち手部分に「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」を感じさせるマークが施され、本体はシックなブラックとなっている。

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.