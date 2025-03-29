SHINee¡¦¥¡¼¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡ª¥Æ¥é¥¹ÉÕ¤¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿·µï¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«
4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SHINee¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¡¼¤Î¿·µï¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±Ê±ó¤Î5¿Í¡×SHINee¡¢´°Á´ÂÎ¤Î¡È½¸¹ç¼Ì¿¿¡É
µî¤ë3·î28Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎMBC¡Ø»ä¤Ï1¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡Á¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥Õ¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¡¼¤Î¿·µï¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤ò¹µ¤¨¡¢ÇúÃÆ¤¬Íî¤Á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²È¤ò¸ø³«¤·¤¿¥¡¼¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¿·¤·¤¤²È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¿·µï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ÆÌó1¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¡¼¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹¤¤´Ö²ÈÃµ¤·¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î²È¤òÁªÂò¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤Æüº¹¤·¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¤¤ì¤¤¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤È2³¬¤Î¥ß¥Ë¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¤½¤·¤Æ°¦¸¤¥³¥à¥Ç¤È¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤¬»×¤¦Â¸Ê¬Í·¤Ù¤ë¥Æ¥é¥¹¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ë¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³¥à¥Ç¤È¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤È¥Æ¥é¥¹¤Ë½Ð¤¿¥¡¼¤Ï¡¢Ä«¤ÎÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¡£Áö¤ê²ó¤ë°¦¸¤¤¿¤Á¤ò¸«¤ÆÈù¾Ð¤à¥¡¼¤Î»Ñ¤¬²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£
¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥¡¼¤Ï¡ÖÁÝ½ü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²È¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÁÝ½ü¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¡£
Âè1ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¶õÁÝ½üµ¡¤Ç¾²¤«¤é³¬ÃÊ¤Þ¤ÇÑÜÄ¢ÌÌ¤Ë¥Û¥³¥êÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¥¡¼¤Ï¡¢Âè2ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¿å¿¡¤ÁÝ½üµ¡¤ò²ÔÆ°¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¡¼¤Ï2³¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÉ¨¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁÝ½ü¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢ÁÝ½ü¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥¡¼¤ÎÉ½¾ð¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¡¼¤¬½êÂ°¤¹¤ëSHINee¤Ï¥½¥¦¥ë¤ÇÍè¤ë5·î23¡Á25Æü¤Ë7ÅÙÌÜ¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSHINee WORLD » [E.S.S.A.Y]¡ÊEvery Stage Shines Around You¡Ë¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯9·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¥Ü¥à¡£15ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼õ¤±¤¿SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢8000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¹ç³Ê¡£Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë»Ô½Ð¿È¤ÇÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ëè½µËö200km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¥½¥¦¥ë¤Î»öÌ³½ê¤Þ¤ÇÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬À¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±éµ»¤äMC¤Ç¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤âÆÀ°Õ¡£SHINee¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë°áÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£