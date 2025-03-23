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Lawyer faces $15,000 fine for using fake AI-generated cases in court filing | TechSpot
https://www.techspot.com/news/106915-lawyer-faces-15000-fine-using-ai-generated-fake.html
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