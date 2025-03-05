¥¸¥å¥Ë¥¢Ì¤À®Ç¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÈµÊ±ì²èÁü¡ÉÎ®½Ð¤ËSTARTO¼Ò¡Ö»ö¼Â³ÎÇ§Ãæ¡×¢ª¡ÖÌµ´ü¸Â¤Î³èÆ°¼«½Í¡×¤òÈ¯É½
Ì¤À®Ç¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë²èÁü
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¡ØSTARTO ENTERTAINMENT¡Ù¡Ê°Ê²¼STARTO¼Ò¡Ë¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¤À®Ç¯µÊ±ìµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï£³·î£±Æü¡¢X¤ËÃËÀ¤¬µÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë²èÁü¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖGo!Go!kids¡×¤Î»ûß·¾®½½ÐÒ¡Ê17¡Ë¤À¡£
¡Ô»ûß·¾®½½ÐÒ¤¯¤óÌ¤À®Ç¯µÊ±ì¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¤è¡¡¤³¤Î¾ì½ê¼«Ê¬¤Ç·î¶Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¼«Ê¬¤¬£±ÈÖ¸«³Ð¤¨¤¢¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤½¤ì¤Ç¤â¸À¤¤Æ¨¤ì¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡²è¼Á»à¤ó¤Ç¤ë¤±¤É¥¢¥¦¥¿¡¼Æ±¤¸¤À¤·£²ËçÌÜ¤Á¤ã¤ó¤È±ì½Ð¤Æ¤ë¡Õ
²èÁü¤Ç¤ÏÃóÎØ¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÇÃË¤¬¥¿¥Ð¥³¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢µÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£²èÁü¤Ï¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤ÆÁ¯ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»£±Æ¼Ô¤Ï»ûß·¤È³Î¿®¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÉáÃÊÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¦¥¿¡¼¤È»÷¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö³º¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï520Ëü²ó°Ê¾å±ÜÍ÷¡Ê£³·î£´Æü¸½ºß¡Ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À®¿Í¤Ï18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÊ±ì¤ä°û¼ò¤Ï20ºÐÌ¤Ëþ¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎºÆÊÔÀ®¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê
¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎµÊ±ìÁûÆ°¤È¤¤¤¨¤Ð¡ØSUPER EIGHT¡ÙÂçÁÒÃéµÁ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î£¹¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØAmBitious¡Ù¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¾®¼ÆÎ¦¤¬Ì¤À®Ç¯»þ¤ËµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬SNS¤Ê¤É¤ËÎ®½Ð¡£¡Ç23Ç¯£¶·î¤«¤éÌµ´ü¸Â³èÆ°¼«½Í¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ç24Ç¯¤ËSTARTO¼Ò¤òÂà½ê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Ë¤ÏÆ±¡ØAmBitious¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼²Ï²¼³Ú¤Î¥Ù¥Ã¥É¼Ì¿¿¤äLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤âÎ®½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¤ÎÉ÷µª¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀè·î16Æü¤Ë¡¢HiHi Jets¡¢Èþ ¾¯Ç¯¡¢7 MEN »ø¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òºÆÊÔÀ®¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡ØACEes¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥¤¥·¡¼¥º¡Ë¡Ù¡ØKEY TO LIT¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡Ù¡ØB&ZAI¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¡Ù¤Î£³¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¥Æ¥³Æþ¤ì¤¹¤ë¤Û¤ÉSTARTO¼Ò¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Ä¶¼ã¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£¸å¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÊ±ìµ¿ÏÇ¡£¤½¤³¤Ç¡¢STARTO¼Ò¤Ë¤³¤Îµ¿ÏÇ¤ËÂÐ¤·»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤È
¡Ô¸½ºß¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¤È¥á¡¼¥ë¤Ç²óÅú¤·¤¿¡Ê¤½¤Î¸å¡¢5Æü¸á¸å¤ËSTARTO¼Ò¤Ï¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢Official Website¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ûß·¤Î¡ÔÌµ´ü¸Â¤Î·ÝÇ½³èÆ°¼«½Í¡Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ë¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬»ö¼Â¾å²ò»¶¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÄã²¼¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¡È¼«³Ð¡É¤Ï¡¢²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£