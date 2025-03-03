µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç Ìá¤é¤Ìµå°Ò¤Ë¾Ç¤ê¤ÈÉÔ°Â¡ÄÂ¾µåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡¢É¾ÏÀ²È¤Ï¸·¤·¤¤»ØÅ¦
¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆó²¬¥Ø¥Ã¥É¤Î»¶¡¹¤ÊÉ¾È½¤È¤Ï¡©¡©¡©
¡¡°ÜÀÒ¸å½é¤ÎËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤½¤¦¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡Ê36¡Ë¡£2²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¤³¤³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¾¯¤·¼êÁ°¤Ç¡Êº¹¤·¹þ¤á¤Æ¡ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤ÎÂ¾µåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î¸«Î©¤Æ¤ÏÅÄÃæËÜ¿Í¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éü³è¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢·ë¶É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Ìá¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24Ï¢¾¡¤·¤¿2013Ç¯¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï147.7¥¥í¤Ç¡¢ºÇÂ®¤Ï156¥¥í¤Ç¤·¤¿¡£21Ç¯¤Î³ÚÅ·Éüµ¢¸å¤Ï¡¢Ç¯¡¹¤½¤ì¤¬²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï1»î¹ç¤Î¤ß¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¶Ñ143.4¥¥í¡¢ºÇÂ®¤Ï146¥¥í¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¿¶Ñ144¥¥í¡¢ºÇÂ®145¥¥í¡£º£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤È¡¢ÀµÄ¾¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏÉÝ¤µ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡É¾ÏÀ²È¤Î¶¶ËÜÀ¶»á¤â¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Öº£Ç¯11·î¤Ç37ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢µåÂ®¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£µåÂ®É½¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µå¤Î°ÒÎÏ¡¢¥¥ì¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô¤ÎÂÎ´¶¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤â¤¦¾¯¤·µå°Ò¤¬Íß¤·¤¤¡£»Ø¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î2°ÂÂÇ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¡£µå°Ò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯·è¤áµå¤Ç¤¹¤«¤é¡×
ÅÐÈÄ¸å¤Ë¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æµ¤¿§¤Ð¤à
¡¡ËÜ¿Í¤ÏÅÐÈÄ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤¬145¥¥í¤À¤Ã¤¿Ä¾µå¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤ä¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¡¢¡Ö¤½¤³¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤Èµ¤¿§¤Ð¤ó¤À¡£
¡Ö¤½¤³¡ÊµåÂ®¡Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¸½ÃÊ³¬¤Ç¡ËÌµÍý¤Ë¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜ¿Í¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¶¶ËÜ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¸ý¤Ö¤ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¾¤Î³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È1¥«·î¤Ç¤É¤³¤Þ¤Çµå°Ò¤òÌá¤»¤ë¤«¡£¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤ÎÅÓÃæÃÊ³¬¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤â¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Æ¬¤ÈÂÎ¤ËÆëÀ÷¤à¤Î¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¡¢5·î¤¢¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢³«Ëë1¥«·î¤Ï¤Þ¤À¼êÃµ¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÅÄÃæ¾¤ÎÀèÈ¯¤ÏÃæ6Æü¤ÇÉéÃ´¤ÎºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤ÆüÍËÆü¤Îµ¯ÍÑ¤¬Ç»¸ü¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍâÆü¤Ï»î¹ç¤Î¤Ê¤¤·îÍËÆü¤À¤«¤é¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ä¤®¹þ¤á¤ë¡£·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤Ç4·î¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢Éü³è¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£³«Ëë¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¡¡³«Ëë1¥«·î¤¬Ê¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢µð¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòµ¨¤ÏÆó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÎÉ¾È½¤¬¤¹¤³¤Ö¤ë°¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬°Ñ½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£µð¿Í¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£