¥³¥í¥Ê¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¼º¤¤¡Ä´Ú¹ñ½÷À²Î¼ê¤¬2ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¿¤À±£¤ì¤ÆÀ¸¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
²Î¼ê¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¹¥è¥ó¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤Î·ëº§¡¢¤½¤·¤Æ2ÅÙ¤ÎÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ3¤ÇÎ®»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿´Ú¹ñ½÷À¡¢Éã¤«¤é¤ÎDV¹ðÇò
2·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBN¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ØÆÃ¥À¥ÍÀ¤³¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¹¥è¥ó¡£Èà½÷¤Ï2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥Ü¥¤¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ù¤Ç°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤òÈäÏª¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¹¥è¥ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢2ÅÙ¤Î·ëº§¤ÈÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡È2²ó¤âÎ¥º§¤·¤¿¤é¤·¤¤¡É¡¢¡ÈÀ«¤Î°ã¤¦»Ò¶¡¤ò2¿Í°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿Î¥º§¤·¤¿¤é¤·¤¤¡É¡Ä¤½¤ó¤Ê±½¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢À¤´Ö¤Î»ëÀþ¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤Î²Î¼ê³èÆ°¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥½¥¦¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ìÇº¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç»à¤ó¤À¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿5Ç¯´Ö¡×
¡Ø¥Ü¥¤¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ù½Ð±é¸å¡¢µÞ¤¤¤ÇºÆº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶ÉÆ±¤¸ÍýÍ³¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Á¥ç¥ó¡¦¥¹¥è¥ó¡£¡Ö¤¿¤À±£¤ì¤ÆÀ¸¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£»à¤ó¤À¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Ìó5Ç¯´Ö¤ÎÄÀÌÛ¤òÇË¤ê¡¢¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ¤Ó¸ø¤Î¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë