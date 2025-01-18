´Ú¹ñ¥Á¥¢¡¢¶»¸µ¤æ¤ë¤á¤Î½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥óÇº»¦¡ª±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡ÖÄ¶¥Éµé¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡×
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Î¥É¥ì¥¹SHOT¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡¢¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤ÊÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢
¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¹ñ´ú¡¢¾ë¤ä¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥¢¥é¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ò»¶ºö¤¹¤ë¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÈþËÆ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½÷¿À¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄ¶¥Éµé¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Ï¸½ºß¥Á¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÉáÃÊ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤âÈäÏª¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯10·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹169cm¡£2015Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°¤Î¿å¸¶FC¡¢¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÉô¤Î¥½¥¦¥ë¥¦¥ê¥£¥«¡¼¥É¡¦¥¦¥ê¥£WON¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÂæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAOA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥½¥ê¥ç¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¥Á¥¢³¦¤Î¥½¥ê¥ç¥ó¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£