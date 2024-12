電子工作に対応！ネクストオブジェクト「KidsScript」

ネクストオブジェクトは、同社が提供する子供と10代のためのプログラミング言語「KidsScript」(キッズスクリプト)について、バージョン2.0を公開し、電子工作への対応を発表しました。

ネクストオブジェクトは、同社が提供する子供と10代のためのプログラミング言語「KidsScript」(キッズスクリプト)について、バージョン2.0を公開し、電子工作への対応を発表。

KidsScript 2.0では、いま電子工作のマイコンとして人気がある「ESP32」を対象に、KidsScriptアプリ(iOS、Android、PCブラウザ)から直接、ESP32をコーディングすることが可能になりました。

防犯ブザー作例 / ESP32とさまざまな電子部品

【ESP32について】

Espressif Systems社が開発するマイコンで、2016年に発売されました。

Wi-FiやBluetoothによる通信機能を内蔵したArduino互換マイコンとして、世界的な人気を獲得しています。

ただし低年齢けの開発環境があまり存在しないため、まだ子供向けにはほとんど使われていませんでした。

【KidsScriptについて】

同社が開発する言語環境アプリで、2016年にベータ版が公開され、2021年にWeb版とモバイル版が公開されました。

JavaScriptと互換のテキスト言語をビジュアルなブロックとして操作可能にしたもので、低年齢向けのビジュアル・プログラミングからテキスト言語へ移行する際の学習環境として定評があります。

【KidsScriptからESP32の利用方法】

ESP32に「KidsScriptファームウェア」を書き込むために、一度だけパソコンが必要になります。

そのあとはKidsScriptアプリから直接にESP32をコーディングできます。

初心者を対象としたサンプルも多数充実しており、はじめての電子工作の入門用や、STEMの電子部品の学習に適しています。

また上級者が自分の電子工作に応用するための高度なコマンドにも対応しています。

