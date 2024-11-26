Netflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù2025Ç¯ÇÛ¿®·èÄê¡ªÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬W¼ç±é
ÃËÀÆó¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë·ü¤±¤ë¾ðÇ®¡¢Æ®»Ö¡¢ÂÐ¹³¿´¡¢¤½¤·¤Æ¶ìÇº¤ä¼»ÅÊ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢°æ¾åº´Æ£¤Ë¤è¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ö10DANCE¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£º£¤¢¤ë¶¥µ»¥À¥ó¥¹Ì¡²è¤ÎÀè¶î¤±ÅªºîÉÊ¤È¤·¤Æ½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎBL¤¬¤ä¤Ð¤¤¡ª2019¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Å¤¯»É·ãÅª¤ÊÂç¿Í¤Î¡ÈÎø¡É¤È¡È¥À¥ó¥¹¡É¤ÎÊª¸ì¤ÏÆÉ¤à¿Í¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤ÎÌ¡²è¤¬¡¢Netflix±Ç²è¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì²½¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂçÍ§·¼»Ë¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢Àº¹ª¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é°ÊÍèÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡£¼ç±éºî¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯ÃÝÆâ¤Ï¡¢º£ºî¤¬NetflixºîÉÊ½é»²²Ã¡£¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¡Ê¤¹¤º¤¤·¤ó¤ä¡Ë¤ò±é¤¸¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£¡ÖÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡×¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ê¤ÉNetflix¤ÎÃíÌÜºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÂ³¤¯Ä®ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÝÆâ±é¤¸¤ëÎëÌÚ¿®Ìé¤ò¡ã10¥À¥ó¥¹¡ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¦¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿ùÌÚ¿®Ìé¡Ê¤¹¤®¤¤·¤ó¤ä¡Ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¿À¤³¦¤â¡¢À³Ê¤â²¿¤â¤«¤â°Û¤Ê¤ê¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î¿®Ìé¤¬¡¢¶¦¤Ë¡ã10¥À¥ó¥¹¡ä¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢¾ðÇ®Åª¤«¤ÄÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¼Â¼Ì²½¤ËºÝ¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¾åº´Æ£¤Ï¡ÖÂçÍ§´ÆÆÄ¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤ª»°Êý¤Ê¤é¤Ð¡¢´±Ç½¤È¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë´¿´î¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢´°À®¤ò¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¤ÎÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥À¥ó¥¹¤ÎÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¤â¤Ä¿ùÌÚ¿®Ìé¡ÊÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ë¡£ÅÚÉ¶¤Ï°ã¤¨¤É¡¢Ì¾Á°¤¬1Ê¸»ú°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÎëÌÚ¤Ï²×Î©¤Á¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¿ùÌÚ¤«¤é¡Ö¡ã10¥À¥ó¥¹¡ä¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤ÈÆÍÁ³Í¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¡£10¥À¥ó¥¹¤È¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó5¼ï¤È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É5¼ï¤ÎÎ¾Êý¤ò¶Ë¤á¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢Á´10¼ïÎà¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¶¥µ»¥À¥ó¥¹¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶µ¤¨¹ç¤¤¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤¤¤¦¿ùÌÚ¤ÎÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤½¤ÎÍ¾¤ê¤ÎÌµËÅ¤µ¤«¤éÃÇ¤ëÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä©È¯Åª¤ÇÆ®Áè¿´¤òÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¿ùÌÚ¤ÎÂÖÅÙ¤Ë²¡¤·Éé¤±¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤Î¤Þ¤Þ°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
À³Ê¤â²¿¤â¤«¤âÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÆó¿Í¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æü¡¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¤·¡¢½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¼¡Âè¤ËÎëÌÚ¤Ï¿ùÌÚ¤Ë¼æ¤«¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡Ä
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
´ÆÆÄ¡¦ÂçÍ§·¼»Ë
°¦¤Ë´Ø¤¹¤ë´ï¡¢¤½¤Î´ïÎÌ¤òÁÏ¤ê¼ê¤Ë¶¯¤¯Ìä¤¦¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤ò½Å¤Í¡¢´ãº¹¤·¤ò¸ò¤ï¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Í¥Èþ¤µ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀø¤àÈë¤á¤¿´¶¾ð¤ä¾ðÇ®¤È¶¦¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ü¡¼¥À¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢Ì¤¤À¸«¤Ì¿·¤·¤¤²¿¤«¤¬»º¤ßÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¿´¤ò¿Ì¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅº¤¨¤Æ¡£¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ê¡¢¤½¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·Á¯¤Ê¥À¥ó¥¹±Ç²è¤òÀ¤³¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¶ºî¡¦°æ¾åº´Æ£
¤³¤ÎÅÙ¤Î±ÇÁü²½¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö´üÂÔ1¡§ÉÔ°Â9¡×¤Î³ä¹ç¤Ç¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ø10DANCE¡Ù¤Î±ÇÁü²½¤Ë¤ÏÀ½ºîÈñ¤ò¤«¤±¡¢´ÆÆÄ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤â½¼Ê¬¤Ê¥À¥ó¥¹¤Î»ñ¼Á¤¬Ìµ¤±¤ì¤ÐÌµÍý¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î¸å¡¢À½ºî¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎNetflix¤µ¤ó¤ÈÊ¹¤¡¢ÉÔ°Â¤¬°ì¤Ä¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¤ËÂçÍ§´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤«¤é¼õ¤±¤ëÈþ°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÌò¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏÃ»È±¤ÇÀº×û¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È±¤ò¿¤Ð¤·¤¿¾Ð´é¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¡É·»¤Á¤ã¤ó¡É¥¥ã¥é¤À‼ ¤·¤«¤âµ¤¤µ¤¯¤Ê´¶¤¸¡Å¡×¤È¡¢ÎëÌÚ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ùÌÚÌò¤ÎÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¿ùÌÚ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢µ®¸ø»Ò´¶¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªÆóÊý¤ÎÇÛÌò¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥È¥ó¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó±ÇÁü²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ì¡²èÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÍ§´ÆÆÄ¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤ª»°Êý¤Ê¤é¤Ð¡¢´±Ç½¤È¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë´¿´î¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢´°À®¤ò¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¾ðÊó
Netflix ±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù
½Ð±é¡§ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡ÊW¼ç±é¡Ë
¸¶ºî¡§°æ¾åº´Æ£¡Ö10DANCE¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÍ§·¼»Ë
µÓËÜ¡§µÈÅÄÃÒ»Ò¡¦ÂçÍ§·¼»Ë
»£±Æ¡§º´¡¹ÌÚÃ£Ç·²ð
¾ÈÌÀ¡§ÎëÌÚ³Ù
Ï¿²»¡§ÀîËóÉð»Ë
Èþ½Ñ¡§º´µ×Åè°ÍÎ¤¡¦²ÃÆ£¤¿¤¯Ïº
²»³Ú¡§²£»³¹î
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§º´Æ£Á±¹¨
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µÜÆâµ®»Ò¡¦ÀÐÄÍ¹ÉÂÀ
À©ºî²ñ¼Ò¡§¥¨¥Ô¥¹¥³¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò
À½ºî¡§Netflix
ÇÛ¿®¡§2025 Ç¯¡¢Netflix ¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é°ÊÍèÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡£¼ç±éºî¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯ÃÝÆâ¤Ï¡¢º£ºî¤¬NetflixºîÉÊ½é»²²Ã¡£¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¡Ê¤¹¤º¤¤·¤ó¤ä¡Ë¤ò±é¤¸¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£¡ÖÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡×¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ê¤ÉNetflix¤ÎÃíÌÜºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÂ³¤¯Ä®ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÝÆâ±é¤¸¤ëÎëÌÚ¿®Ìé¤ò¡ã10¥À¥ó¥¹¡ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¦¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿ùÌÚ¿®Ìé¡Ê¤¹¤®¤¤·¤ó¤ä¡Ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¿À¤³¦¤â¡¢À³Ê¤â²¿¤â¤«¤â°Û¤Ê¤ê¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î¿®Ìé¤¬¡¢¶¦¤Ë¡ã10¥À¥ó¥¹¡ä¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢¾ðÇ®Åª¤«¤ÄÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¼Â¼Ì²½¤ËºÝ¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¾åº´Æ£¤Ï¡ÖÂçÍ§´ÆÆÄ¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤ª»°Êý¤Ê¤é¤Ð¡¢´±Ç½¤È¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë´¿´î¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢´°À®¤ò¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¤ÎÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥À¥ó¥¹¤ÎÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¤â¤Ä¿ùÌÚ¿®Ìé¡ÊÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ë¡£ÅÚÉ¶¤Ï°ã¤¨¤É¡¢Ì¾Á°¤¬1Ê¸»ú°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÎëÌÚ¤Ï²×Î©¤Á¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¿ùÌÚ¤«¤é¡Ö¡ã10¥À¥ó¥¹¡ä¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤ÈÆÍÁ³Í¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¡£10¥À¥ó¥¹¤È¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó5¼ï¤È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É5¼ï¤ÎÎ¾Êý¤ò¶Ë¤á¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢Á´10¼ïÎà¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¶¥µ»¥À¥ó¥¹¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶µ¤¨¹ç¤¤¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤¤¤¦¿ùÌÚ¤ÎÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤½¤ÎÍ¾¤ê¤ÎÌµËÅ¤µ¤«¤éÃÇ¤ëÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä©È¯Åª¤ÇÆ®Áè¿´¤òÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¿ùÌÚ¤ÎÂÖÅÙ¤Ë²¡¤·Éé¤±¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤Î¤Þ¤Þ°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
À³Ê¤â²¿¤â¤«¤âÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÆó¿Í¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æü¡¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¤·¡¢½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¼¡Âè¤ËÎëÌÚ¤Ï¿ùÌÚ¤Ë¼æ¤«¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡Ä
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
´ÆÆÄ¡¦ÂçÍ§·¼»Ë
°¦¤Ë´Ø¤¹¤ë´ï¡¢¤½¤Î´ïÎÌ¤òÁÏ¤ê¼ê¤Ë¶¯¤¯Ìä¤¦¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤ò½Å¤Í¡¢´ãº¹¤·¤ò¸ò¤ï¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Í¥Èþ¤µ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀø¤àÈë¤á¤¿´¶¾ð¤ä¾ðÇ®¤È¶¦¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ü¡¼¥À¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢Ì¤¤À¸«¤Ì¿·¤·¤¤²¿¤«¤¬»º¤ßÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¿´¤ò¿Ì¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅº¤¨¤Æ¡£¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ê¡¢¤½¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·Á¯¤Ê¥À¥ó¥¹±Ç²è¤òÀ¤³¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¶ºî¡¦°æ¾åº´Æ£
¤³¤ÎÅÙ¤Î±ÇÁü²½¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö´üÂÔ1¡§ÉÔ°Â9¡×¤Î³ä¹ç¤Ç¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ø10DANCE¡Ù¤Î±ÇÁü²½¤Ë¤ÏÀ½ºîÈñ¤ò¤«¤±¡¢´ÆÆÄ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤â½¼Ê¬¤Ê¥À¥ó¥¹¤Î»ñ¼Á¤¬Ìµ¤±¤ì¤ÐÌµÍý¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î¸å¡¢À½ºî¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎNetflix¤µ¤ó¤ÈÊ¹¤¡¢ÉÔ°Â¤¬°ì¤Ä¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¤ËÂçÍ§´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤«¤é¼õ¤±¤ëÈþ°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÌò¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏÃ»È±¤ÇÀº×û¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È±¤ò¿¤Ð¤·¤¿¾Ð´é¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¡É·»¤Á¤ã¤ó¡É¥¥ã¥é¤À‼ ¤·¤«¤âµ¤¤µ¤¯¤Ê´¶¤¸¡Å¡×¤È¡¢ÎëÌÚ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ùÌÚÌò¤ÎÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¿ùÌÚ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢µ®¸ø»Ò´¶¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªÆóÊý¤ÎÇÛÌò¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥È¥ó¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó±ÇÁü²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ì¡²èÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÍ§´ÆÆÄ¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤ª»°Êý¤Ê¤é¤Ð¡¢´±Ç½¤È¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë´¿´î¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢´°À®¤ò¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¾ðÊó
Netflix ±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù
½Ð±é¡§ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡ÊW¼ç±é¡Ë
¸¶ºî¡§°æ¾åº´Æ£¡Ö10DANCE¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÍ§·¼»Ë
µÓËÜ¡§µÈÅÄÃÒ»Ò¡¦ÂçÍ§·¼»Ë
»£±Æ¡§º´¡¹ÌÚÃ£Ç·²ð
¾ÈÌÀ¡§ÎëÌÚ³Ù
Ï¿²»¡§ÀîËóÉð»Ë
Èþ½Ñ¡§º´µ×Åè°ÍÎ¤¡¦²ÃÆ£¤¿¤¯Ïº
²»³Ú¡§²£»³¹î
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§º´Æ£Á±¹¨
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µÜÆâµ®»Ò¡¦ÀÐÄÍ¹ÉÂÀ
À©ºî²ñ¼Ò¡§¥¨¥Ô¥¹¥³¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò
À½ºî¡§Netflix
ÇÛ¿®¡§2025 Ç¯¡¢Netflix ¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®