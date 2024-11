【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「Fiesta」は“ワンエンらしさ”全開の“お祭りのように盛り上がれる”爆上げソング

ONE N’ ONLYが、3rd EP『Fiesta』よりリード楽曲「Fiesta」のDance Practice Videoを公開した。

「Fiesta」は、スペイン語で祝祭・パーティという意味の単語で、サビの「yessir」に合わせて手を振るダンスは誰でも真似がしやすく、ライブでもファンと一緒に盛り上がれる楽曲となっている。

また、「Fiesta」は9月から始まったツアーのタイトルにもなっており、“ワンエンらしさ”全開の“お祭りのように盛り上がれる”爆上げソングに仕上がっている。

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

EP『Fiesta』

ONE N’ ONLY OFFICIAL SITE

https://one-n-only.jp