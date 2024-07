ソーシャル掲示板サイトとして知られるRedditが、BingやDuckDuckGoなどの検索エンジンによるコンテンツのクロールをブロックしていることを、ニュースサイトの404mediaが指摘しています。指摘によれば、Redditのコンテンツを取得して検索結果に表示可能なのはGoogleだけだとのことです。Google's Exclusive Reddit Access

https://www.404media.co/email/4650b997-7cc3-4578-834c-7e663ed3d516/404mediaによると、RedditはコンテンツのクロールをGoogleにだけ許可し、robots.txtを用いて、BingのほかDuckDuckGo、Mojeek、Qwantなどをブロックしているとのこと。手元環境のBingで検索をかけたところ、検索結果なしとはならず、Redditのコンテンツがヒットしました。しかし、これは過去にクロールした情報が表示されているだけのようなので、「ツール」から時間指定で「1週間以内」を指定してみます。「結果がありません」になりました。一方のGoogleでも確認を行ってみます。すると、普通に直近の情報も表示されました。ブロック措置の原因だと推測されているのは、GoogleがRedditと結んだ、コンテンツをAIのトレーニングに活用する契約です。GoogleはRedditに対してライセンス料として年間6000万ドル(約90億円)を支払っているとみられています。GoogleがRedditの投稿内容をAPIでリアルタイム取得してAIのトレーニングに活用へ、Redditは新規株式公開目前 - GIGAZINEただ、Redditの広報を担当するティム・ラスシュミット氏はニュースサイト・The Vergeのコメント要請に対して「今回の件はGoogleとの提携とは無関係です。Redditのコンテンツ利用について、我々は複数の検索エンジンと交渉中です。しかし、AIの利用を含めて、強制力のある約束をすることができない、あるいはする気がない人たちがいるため、全員との合意には至っていません」と述べています。Reddit is now blocking major search engines and AI bots - except the ones that pay - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/7/24/24205244/reddit-blocking-search-engine-crawlers-ai-bot-google