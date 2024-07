We appreciate the excitement around Ryzen 9000 series processors. During final checks, we found the initial production units that were shipped to our channel partners did not meet our full quality expectations. Out of an abundance of caution and to maintain the highest quality…— Jack Huynh (@JackMHuynh) July 24, 2024

2024年7月31日に発売される予定だったAMDのZen 5アーキテクチャ採用CPU「Ryzen 9000」に問題があり、発売が最大2週間ほど遅れる見込みであることがわかりました。AMD delays its Ryzen 9000 launch due to unspecified quality issue - new launch in August; chipmaker pulls back all units shipped globally for quality checks [Updated] | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-delays-its-ryzen-9000-launch-due-to-unspecified-quality-issue-new-launch-in-august-chipmaker-pulls-back-all-units-shipped-globally-for-quality-checksAMDによると、Ryzen 9000製品の最終チェック中に、パートナーへ出荷された初期生産ユニットがAMDの期待する品質を完全に満たしていないことが判明したとのこと。このためAMDは全世界の小売店およびOEMに納入したRyzen 9000をすべて回収し、交換を実施しました。この措置により、Ryzen 7 9700XおよびRyzen 5 9600Xプロセッサーの発売は8月8日に、上位モデルのRyzen 9 9950XおよびRyzen 9 9900Xの発売は8月15日まで延期されます。AMDのコンピューティングおよびグラフィックス担当上級副社長のジャック・ハイン氏は「私たちはRyzenユーザーの皆様に高品質な体験を提供することに誇りを持っており、ファンの皆様が新しいRyzen 9000シリーズで素晴らしい体験をされることを楽しみにしています」と述べました。テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは「これはAMDにとって、少なくとも最近の歴史では前例のない動きです。同社の担当者がTom's Hardwareに語ったところによると、この問題はRyzen 9000シリコンの再設計等を必要とするものではなく、各モデルの仕様に変更をもたらすものでもないそうです。AMDは現場から引き上げたチップを再点検して潜在的な問題を特定し、影響のないモデルを小売チャネルに戻す予定ですが、これはすべてのチップに問題があるわけではないことを示しています」と記しました。なお、少なくとも2つのRyzen 9000製品が顧客に販売されていることが分かっているそうです。「Zen 5アーキテクチャ」を採用したRyzen 9000についての詳細は以下の記事から確認できます。AMDが新アーキテクチャの「Zen 5アーキテクチャ」&Zen 5採用のAI PC向けプロセッサ「Ryzen AI 300」&デスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 9000」の詳細を発表 - GIGAZINE