著名人の声を再現したAI音声による読み上げツールなどを開発するElevenLabsが、音声からバックグラウンドノイズをきれいに除去するAIツール「Voice Isolator」をリリースしました。Voice Isolatorはデモページから無料で試してみることも可能とのことで、実際にどれほど効果的にノイズを除去できるのか試してみました。Free Voice Isolator and Background Noise Remover | ElevenLabs

https://elevenlabs.io/voice-isolatorElevenLabs launches free AI voice isolator to take on Adobe | VentureBeathttps://venturebeat.com/ai/elevenlabs-launches-free-ai-voice-isolator-to-take-on-adobe/ElevenLabsは、Voice Isolatorで音声のノイズを除去するとどうなるのかがわかる動画を公開しています。マイクを持って話す男性に、送風機で強い風が吹き付けられています。風によるノイズや送風機のモーター音が常に入り、かなり聞きにくい音声になっています。Voice Isolatorを使用してノイズを除去したバージョンの音声に切り替えます。すると、ノイズがほぼ完全に消え去り、男性の話し声だけがクリーンに聞こえるようになりました。ElevenLabsのデモページでは、実際に「Voice Isolator」を試してみることができます。処理する音声は直接デバイスのマイクで録音するか、ファイルをアップロードすることが可能。今回は「UPLOAD AUDIO」をクリックして、ファイルをアップロードしてみます。ノイズを除去したい音声ファイルを選択して、「開く」をクリック。なお、処理前の音声はこんな感じ。足音や扉を開閉する音などがノイズとして入っています。処理前の音声36秒の音声ファイル(312KB)をアップロードすると、ほんの数秒で処理が完了しました。処理後の音声を確認したい場合は、再生ボタンをクリック。音声をダウンロードしたい場合は、ダウンロードボタンをクリックすればOKです。処理後の音声はこんな感じ。元のファイルに入っていたはずの足音や扉を開閉する音が消え去り、話す声だけがクリーンに聞こえるようになりました。聞き取りたい音声はそのままにノイズだけがしっかり除去されており、かなり高精度なAIツールだと感じました。Voice Isolatorで処理した後の音声記事作成時点では、Voice IsolatorはElevenLabsのプラットフォームを通じてのみ提供されていますが、今後数週間以内にAPI経由のアクセスを始める予定だとのこと。Voice IsolatorはElevenLabsの会員登録やログインなしでも利用できますが、処理する音声1分あたり「1000文字分」のコストを消費するそうで、ElevenLabsの無料プランが提供する「1カ月あたり1万文字分」の上限を超えると使用できなくなる模様。より長い音声ファイルを処理したい場合は、月額5ドル(約800円)以上の有料プランに登録する必要があります。テクノロジー系メディアのVentureBeatは、Voice Isolatorが不規則に発生するノイズを除去する能力を備えており、一定のノイズだけを除去する多くのツールとは一線を画していると評価しています。その上で、ElevenLabsはAIツールの基礎となるモデルや、ツールに入力されたデータが何らかの形でトレーニングに利用されるのかどうかについて、詳しい情報を共有していない点は気がかりだと指摘しました。