±Ñ¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¡¡8ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¸ø³«
¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¤¬2Æü¡¢8ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤Û¤¨¤à¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¤¬8ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤ÎºÊ¡¦¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¤¬¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÂ×´§¼°¤Ë¡¢·»¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¡¢Äï¤Î¥ë¥¤²¦»Ò¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Â×´§¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥§¥¹¥È¥ß¥ó¥¹¥¿¡¼»û±¡¤«¤é¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Þ¤Ç¤Î¹Ô¿Ê¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¼Ì¿¿¡§¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤è¤ê