【U-NEXT配信予定2023年2月】『イエローストーン』とその前日譚『1883』がスタート

動画配信サービスU-NEXT(ユーネクスト)の2023年2月配信予定作品から、海外ドラマ&ドラマファン必見の映画をご紹介! 今月は劇場公開を見逃してしまった人は必見の『ダウントン・アビー』映画版第二弾、映画スターのケヴィン・コスナーが主演を務め、全米視聴率ランキングには必ずランクインする『イエローストーン』とその前日譚『1883』、HBO Maxからはエヴァ・ロンゴリアがプロデューサーを務める『ゴルディータ・クロニクルズ』が日本初配信となる。

2月8日(水)よりレンタル開始。

20世紀初頭の英国を舞台に、貴族とその使用人たちの複雑な人間模様を描いて大ヒットした『ダウントン・アビー』の映画版第二弾。

映画第1弾の続きを描く今作は、1920年代末期に時代を設定。先代伯爵夫人バイオレット(マギー・スミス)が、大昔に出会った男性が遺した南フランスの別荘を相続したことを家族に打ち明けるところから物語は始まる。一家は海を越えてこの地を訪れることになり、バイオレットの隠された過去についても明らかにしていく。さらに、映画黄金期と言われるこの時代、ダウントンに映画の撮影チームが来訪。メアリーは銀幕のスターと対峙することになる。

2月10日(金)より見放題配信開始。

全8話構成のイタリア発ミニシリーズ。1976年を舞台にしたミステリー。親友の挙式のため、ローマから故郷のシチリアに戻ったマルテーゼ警部が巻き込まれた親友とその婚約者の殺人事件。なぜ、結婚式を目前に控えた二人は殺されなければならなかったのか? 刑事だった親友が追っていた人物とは一体?

マルテーゼ警部を演じるのは映画『ヴァランザスカ 悪の天使』や『家の鍵』で知られるキム・ロッシ・スチュアート。

2月10日(金)より見放題独占配信開始。

米HBO Maxにて2022年6月に配信された青春コメディドラマ。

ドミニカ共和国からアメリカに移住した主人公カルロータが、“ゴルディータ(ちょっと太った女の子)”だった頃の80年代を振り返る形で語られる。製作総指揮の一人に、『デスパレートな妻たち』のエヴァ・ロンゴリアが名を連ねている。

2月17日(金)より見放題独占配信開始。

ティモシー・シャラメ(『DUNE/デューン 砂の惑星』)の姉、ティモシー・シャラメが出演することでも注目されたHBO Max製作のドラマシリーズ第二章。大学寮でルームシェアをすることになった女子大生4人の赤裸々な大学生活を描く。

舞台はニューイングランド地方の名門校、エセックス大学。ここに18歳のキンバリー、ベラ、ホイットニー、レイトンが新入生としてやってくる。初日から様々な期待に胸を膨らませる4人は同じ寮でルームメイトとなって新生活をスタート。授業や課外活動、パーティーそしてセックスライフなど、忙しいZ世代女子大生の明るく騒々しいキャンパスライフが赤裸々に描かれていく。

シーズン3まですでに更新が決定済み。

2月24日(金)より見放題配信開始。

ケヴィン・コスナー主演の現代版西部劇。シーズン1〜3がまとめて見放題配信となる。

境界がない広大な牧場を営む一家が、土地開発者やネイティブ・アメリカン、全米初となる国立公園の設立により、徐々に土地の権利を巡り脅かされていく様子が描かれている。共同クリエイターとシーズン1全話で監督・脚本を務めたのは映画『ボーダーライン』などの脚本家で『ウインド・リバー』『モンタナの目撃者』を監督した鬼才テイラー・シェリダン。

