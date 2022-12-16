50Âå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Å¤¯¤ê¡£¡Ö¿ÆÍ§¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¤Ï²¼¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ÍýÍ³
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í§¿Í´Ø·¸¡£´Ä¶¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿ÆÍ§¡×¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£320ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø½÷À¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê´©¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëºäÅìâÃÍý»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤·¤¤Í§¿Í¤ÏÉ¬¤º¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ºäÅìâÃÍý»Ò¤µ¤ó¤Î¿·´©¡Ø½÷À¤Î³Ð¸ç¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò´©¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¿ÆÍ§¡×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¿ÍÀ¸¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÆÍ§¤ÏÊõ¤À¤È¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÊõ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¿ÆÍ§¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¼ã¤¤»þ´ü¤À¤±¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»Å»ö¤Î¤¦¤¨¤Ç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ÇÃÎ¿Í¤ÏÁý¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿ÆÍ§¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³Î¤«¤Ë»ä¼«¿È¼ã¤¤¤È¤¤ÏÍ§¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢Ä«¤Þ¤Ç¸ì¤êÌÀ¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤ä·»Äï¤è¤êÍ§¿Í¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÂç³Ø»þÂå¤ÏºÍÇ½¤ÎÌÌ¤Ç¤â¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¡¢¤è¤¯°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Â´¶È¸å¤ª¸ß¤¤¤ËÊÌ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Á¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤º¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«´Ø¿´¤äÏÃÂê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²û¤«¤·¤µ¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢Åö»þ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤¹¤°Ìá¤ì¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¼ã¤¤¤È¤¤ÎÍ§¿Í¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡£
¡üÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ö¿ÆÍ§¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤â¿¦¾ì¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÄÂÎ³èÆ°¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸¦µæ¼Ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿Ãç´Ö¡¢Æ±¤¸ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤¿¾å»Ê¤äÉô²¼¤Ï¶¯¤¤Í§¾ð¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±»Ö°¦¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Í§¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï»Ò°é¤Æ¤Î»þ´ü¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤È¤·¤ÆPTAÃç´Ö¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¶á½ê¤ÎÊý¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦½Ð²ñ¤¤¤â»Ò¶¡¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¿ÊÏ©¤¬°ã¤Ã¤¿¡¢°ú±Û¤·¤·¤¿¤Ê¤É¤Ç¤½¤¦¤·¤¿Í§¿Í¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í§¿Í¤È¤â¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤äLINE¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀÎ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µî¤ë¼Ô¤ÏÁÂ¤·¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¿ÆÍ§¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¡ü50Âå¤Ë°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¡Ö¿ÆÍ§¡×¤ÎÇº¤ß
ÀèÆü¤¢¤ë¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤Ç¡ÖÉ½ÌÌÅª¤ÊÍ§¿Í¤Ï¤¤¤ë¤¬¿´¤«¤é¿®¤¸Íê¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿ÆÍ§¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦50Âå¤Î½÷À¤¬Çº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹â¹»À¸¤Ê¤é¤¤¤¶ÃÎ¤é¤º¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡¢¿®¤¸Íê¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤ä¤¹¤¯½Ð²ñ¤¦¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤¯¤Ù¤Ä¤Ê¹¬±¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤âÁê¼ê¤ÎÇº¤ß¤ä¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç°ìÊýÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¸°×¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÁÛ¤Î¡Ö¿ÆÍ§¡×¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£
¡ü50Âå¤«¤é¤Ï¡¢¡È¿ÆÍ§¡É¤è¤ê¤â¡È¤æ¤ëÍ§¡É¤ò
50ºÐ°Ê¾å¤ÎÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¡×¤ò»ý¤Ä¤è¤ê¤â¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤ÄÍ§¿Í¡Ö¤æ¤ëÍ§¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÍÑ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Áê¼ê¤ÎÄ¹½ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢Ã»½ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Í§¿Í¤¬10¿Í¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¿¼¤¯·ë¤Ð¤ì¤¿¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¿ÆÍ§¤¬¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡£
¿ÆÍ§¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¶ì¶¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ë»×¤¤¤¬¤±¤º¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãµ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ø±ï¡Ù¤Ç¤¹¡£µá¤á¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢Âº·É¤Ç¤¤ë¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¹Í¤¨Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¾ì¤Ë¿È¤ò¤ª¤¯¤È¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·Í§¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÍ§¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç¤âÃÄÂÎ³èÆ°¤Ç¤â¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ä¤â¿·¤·¤¯Âç³Ø¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿·¤·¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¤»¤Ã¤«¤¯½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¡ÖÂµ¿¶¤ê¹ç¤¦¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Í§¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÍ§¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í§¿Í¤ÏÁê¸ß´Ø·¸¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤âÁê¼ê¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ê¡¢Âº·É¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡£
¼¡¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª¸ß¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¤¬°ìÊýÅª¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿¼¤¯¿®Íê¤Ç¤¤ë¿ÆÍ§¤ò»ý¤È¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¿ÍÀ¸¤Ë³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¹¥¤¤¤È¤³¤í¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¿´¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¼«Ê¬¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ä¾Ð´é¤Ê¤É¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¹¥°Õ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡¢´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·°Õ¼±¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡¢µ÷Î¥¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤·¤¤Í§¿Í¤ÏÉ¬¤º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤¤¤¶¤³¤Î¿Í¤È¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È´üÂÔ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤ò´üÂÔ¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÍîÃÀ¤·¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤Ø¤ÎÍ×µá¿å½à¤Ï¾¯¤·²¼¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£