¤·¤Þ¤à¤é¡ßÀ±ÎèÆà¤µ¤ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶ËþºÜ¤Î5¤Ä
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤Þ¤à¤é¤Ë¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¼çÉØ¥â¥Ç¥ë¤Ç¿Íµ¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤ÎÀ±ÎèÆà¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯10·î23Æü¤«¤é¤·¤Þ¤à¤éÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢24Æü¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¤¹¤°¤ËÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡£¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãå¤Ö¤¯¤ì¤·¤Æ¤ß¤¨¤Ê¤¤¥Ë¥Ã¥È
¡¦¥â¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥¯¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê1419±ß¡Ë
¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥â¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥¯É÷¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£Î¢µ¯ÌÓÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç1Ëç¤Ç¤âÃÈ¤«¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ó¥Á¥ç¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ä¤ä¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤ò¥¤¥ó¤·¤Æ¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ï¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê1969±ß¡Ë
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼¥ä¡¼¥ó¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜÈ©¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¥Á¥¯¥Á¥¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤¿¡¢Ãå¤Ö¤¯¤ì¤·¤Æ¤ß¤¨¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î2¿§¡£SNS¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¬¥¦¥Á¥ç¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê1969±ß¡Ë
¿þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹¤¬¤ëA¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¬¥¦¥Á¥ç¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¥¹¥«¡¼¥È¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Î¥Ü¥¿¥ó¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¤ì¤¤¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬¿Íµ¤¡ª
¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ê¥í¡¼¥¹¥«¡¼¥È¡Ê2420±ß¡Ë
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ê¥í¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ÇÅÐ¾ì¡£
Â¸ºß´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ï¡¢½©Åß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸ü¼ê¤ÎÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¡£
¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê1969±ß¡Ë
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÌµÃÏ¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥»¥ß¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¡£¥Ù¥ë¥ÈÉý¤¬ÂÀ¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤«¤Þ¤ï¤ê¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ëè²ó¹¥É¾¤Î¤·¤Þ¤à¤é¤ÈÀ±ÎèÆà¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Î¤·¤Þ¤à¤é¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê