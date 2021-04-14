¤½¤ì¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ­¤¬½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¡©¡¡¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖÎÉ¤«¤ì¡×¤È»×¤Ã¤ÆÆüº¢¡¢ÃËÀ­¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£

ÊÖ¿®¤¬¤­¤¿¤é¤¹¤°LINE¤òÊÖ¤¹

Ã¯¤«¤ÈLINE¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥á¡¼¥ë¤Ï¤»¤º¡¢LINE¤Î¤ß¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤äÈà¤È¤ÎÏ¢Íí¤âLINE¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÖ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤éÊÖ¿®¤¬¤­¤¿¤éÂ¨ÊÖ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤éÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£LINE¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ­¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤ËÊÖ¿®¤¬Íè¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÁá¤¯ÊÖ¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤âÁá¤á¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¡£
ÁÇÁá¤¯ÊÖ¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡µÞ¤®¤ÎÍÑ·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¹¥¤­¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÖ¤¹¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£

¼¡²ó¤â¡ÖÃËÀ­¤¬½÷À­¤Ë¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡ª