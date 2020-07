米CWの新DCドラマ『スターガール』がシーズン2へ早くも更新！

今年5月から米CWで放送スタートしたDCドラマ『Stargirl(原題)』が、早くもシーズン2へ更新されたことが明らかとなった。米TV Lineが報じている。

『Stargirl』は、義理の父親パトリックの荷物の中から、宇宙エネルギーを秘めた"コズミック・コンバーター・ベルト"を見つけた高校2年生のコートニー・ウィットモアが、スター・スパングルド・キッドに変身。後に"スターガール"に改名した彼女が、スーパーヒーローチームのジャスティス・ソサエティ・オブ・アメリカ(JSA)に参加して悪と戦うことになるというストーリー。

全13話となるシーズン1はCWで5月18日に放送開始されたばかり。CWにおけるシーズン1の第1話の総視聴者数は122万人に達し、毎週平均で100万人近くをマークしている。

『Stargirl』シーズン1は、DCコミックスが立ち上げた動画配信サービスDC Universeにて製作されたが、CWでも放送されている。そして、今回シーズン2を発注したのはCWで、来シーズンはCWでのみ独占的に放送され、現時点ではDC Universeで配信される予定はないとのこと。

