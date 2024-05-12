高校野球春季大阪大会決勝大院大高4―1興国（2024年5月12日大阪シティ信用金庫スタジアム）大阪大会決勝が12日に大阪市内の大阪シティ信用金庫スタジアムで行われ、大院大高が興国を4―1で下して初優勝を飾った。これにより近畿大会の出場権を獲得した。今秋ドラフト候補に挙がる「3番・遊撃」の今坂幸暉（3年）は、2安打1打点と勝利に貢献した。0―1の4回1死二塁で右前へ同点打、5回2死一塁では中前打を放ち、左腕か