◆美味しくて当然!誰もが好きなニンニク&チーズ料理が集結

◆毎日朝からハッピーアワー

◆ガーリック&チーズパラダイス概要

◆<1st ROUND:2019年9月20日(金)〜9月23日(月)>

【女子旅プレス=2019/09/04】ニンニク料理とチーズ料理のフード フェス 「ガーリック&チーズパラダイス」が、東京・新宿 歌舞伎町 にて2019年9月20日(金)〜9月29日(日)の合計9日間に渡り開催。4日、全参加店舗及び全メニューが発表された。本イベントは、人気ニンニク料理店と有名チーズ料理店が集結し、各飲食店による種類豊富なニンニク料理やチーズ料理と赤&白ワインとのマリアージュを存分に楽しめるイベント。どんな料理にもあう最高の脇役で、食材の旨さを最大限に高めてくれるニンニクと、とろけるラクレットをはじめ、世界中から集められた濃厚で希少なチーズを同時に楽しめる。また、開催期間は毎日、オープンの11時から夜の19時まで、10時間に及ぶ「大ハッピーアワー」を開催。土曜日、日曜日も含めてアルコール全品オール300円にて提供する。更に、会場内ではWiFiも完備している。(女子旅プレス/modelpress編集部)開催日時1st Round 2019年9月20日(金)〜9月23日(月)2nd Round 2019年9月25日(水)〜9月29日(日)※計9日間、全20店舗出店営業時間:11:00〜21:00会場:東京都新宿区歌舞伎町2-43新宿・歌舞伎町大久保公園特設会場アクセス:西武新宿駅徒歩3分、JR・小田急・京王線新宿駅徒歩8分入場方式:入場無料(飲食は有料)・Laule’aRainbowガーリックシュリンプ Sサイズ:800円、Mサイズ:1,000円、Lサイズ1,200円スパイシーガーリックシュリンプ Sサイズ:800円、Mサイズ:1,000円、Lサイズ1,200円ガーリックチキン Sサイズ:800円、Mサイズ:1,000円、Lサイズ1,200円・ガパオ食堂ガーリックガパオごはん Mサイズ:1,000円、Lサイズ:1200円ガーリック春雨サラダ Mサイズ:1,000円、Lサイズ:1200円イカのにんにく炒め Mサイズ:1,000円、Lサイズ:1200円・白いつぼ赤×白いつぼ渾身のペペロンチーノペンネ Sサイズ:800円、Mサイズ:1,000円自家製ガーリックソーセージ2種&バジルポテトフライ 1,000円・東京油そば 味のとんちん軒にんにく赤黒満足セット 1,200円にんにく黒油そば 800円にんにく赤辛油そば 800円・リトルシェフ にんにく67.5℃ガーリックローストポーク 1,200円ソフトシェルシュリンプのアヒージョ 1,000円・チーズと和牛 きこりのお家チーズたっぷり和牛すじカレーリゾット Sサイズ:800円、Lサイズ:1,200円北海道産ラクレットチーズ+ガーリックトースト 1,200円和牛のパテドカンパーニュ カチョウヴァロのオーブン焼き 1,000円・アジアンタワンガパオチーズ Sサイズ:800円、Lサイズ:1,200円チーズグリーンカレー Sサイズ:800円、Lサイズ:1,200円ガパオグリーンセット 1,200円チーズムーヤーン(焼き豚のチーズ乗せ) 1,000円・UNTITLEDボロネーゼチーズソースの黒パスタ Mサイズ:1,000円、Lサイズ:1200円フライドポテト2種盛り×3種炙りチーズ Mサイズ:1,000円、Lサイズ:1200円・くれおーる浪速のアルプスたこ焼き 6個:800円、10個:1,200円鶏もも唐揚げチーズ 1,000円・ザエカBBQチキンガーリックチーズがけ(ピリ辛味2本&クリーミー味2本) 800円カレー+ガーリックナン+BBQチキンガーリックチーズがけ(1本) 1,000円<バターチキンカレー or キーマカレー> / <ピリ辛味チキン or クリーミー味チキン>カレー+ガーリックチーズナン+BBQチキンガーリックチーズがけ(2本) 1,200円<バターチキンカレー or キーマカレー> / <ピリ辛味チキン or クリーミー味チキン><2nd ROUND:2019年9月25日(水)〜29日(日)>・Tsunami Ebisu Tokyoガーリックシュリンプ Sサイズ:800円、Mサイズ:1,000円、Lサイズ:1,200円ガーリックポテト 800円ガーリック枝豆 800円Tsunamiプレート(シュリンプ、ポテト、枝豆の3種類)1,200円・ガーリックステーキBullajoガーリックステーキ 1,200円ガリチー肉サラダ 800円・クンヤ―ガーリックガパオライス 1,200円ムートードガティアム(豚肉のニンニク風味揚げ)1,200円ムーマナーオ(豚肉のニンニクソース掛け)1,000円・Una Casita福地ホワイト6片種(ヴァプールor炭焼き) 800円ガーリックチキン チーズソース 800円ガーリックチキン 麻辣味 800円・ほうきぼしスペシャル汁なし担々麺(のり+台湾味玉+チャーシュー付き) 1,200円特製汁なし担々麺(のり+台湾味玉付き) 1,000円汁なし担々麺(ノーマル) 800円・湯島ワンズラクレットラクレットチーズ(アルプスの少女ハイジのチーズ) 1,200円ロディジャーノチーズ(口の中でとろける食感) 1,200・YANEURA炙りチーズチーズチーズオムライス Mサイズ:1,000円、Lサイズ:1,200円チーズダッカルビオムライス Sサイズ:800円、Mサイズ:1,000円、Lサイズ:1,200円ガーリック香る クリームチーズの醤油漬け 800円・宇都宮餃子館焼きチーズ餃子(4粒)×揚げチーズ餃子フォンデュ(4粒) 1,200円焼きチーズ餃子(7粒) 800円揚げチーズ餃子フォンデュ(5粒) 1,000円・TRATTORIA BUBUゴルゴンゾーラチーズの濃厚クリームソースのペンネ Sサイズ:1000円、Mサイズ:1,200円若鶏もも肉のカツレツとろーりチーズガーリックソース 1,200円豚もつのトマト煮こみモッツァレラチーズのグラタン風 Sサイズ:800円、Mサイズ:1,000円・ヨプの王豚塩焼ゴールドチーズチキン 1,000円チーズブルダック 単品:1,000円、ライス付:1,200円チーズ豚カルビ 単品:1,000円、ライス付:1,200円【Not Sponsored 記事】