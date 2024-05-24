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全国各地で開催の「パン祭典」が突然中止「このような不義理は許せない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 全国各地で開催していたパンイベントが突然中止となった件
  • 主催社の「破産宣言」によるもので、開催当日に関係者は大混乱に陥った
  • 出店者は「このような不義理をするというのは、私どもは許せない」と話す
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